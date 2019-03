El desprecio de Ángel Garó a Verdeliss que ha incendiado la red

Ángel Garó volvía a la televisión, este fin de semana, después de un tiempo alejado de los focos, y lo ha hecho para volver a liarla. Aunque su objetivo era hablar de su nuevo espectáculo, su entrevista en 'Sábado Deluxe' acabó enfadando, y mucho, a los internautas tras sus palabras hacia Verdeliss.

El ex concursante de 'GH VIP 6' y la 'youtuber' no hicieron precisamente buenas migas, y parece que fuera del 'reality' no ha sido distinto. El humorista sigue sin tragar a su compañera y el rencor le ha podido tanto que ni si quiera la llamó para preocuparse por su estado de salud y el de su pequeña recién nacida de forma prematura, un momento muy complicado para Verdeliss. "A esa señora no la voy a llamar", comentaba Garó. "Esa señora dijo en público que yo le daba miedo, sabiendo es que he estado durante un año como presunto maltratador, cómo me va a dar igual", añadía.

Telecinco.es

Unos comentarios que no gustaron nada, y es que algunos colaboradores le insistían en que a veces hay que enterrar el hacha de guerra en momentos como los que ha vivido Estefanía (Verdeliss). "Decía que la robábamos la leche de su hijo. ¿Es normal? Quédate en tu casa… me pareció injusto que por un sorbo de leche se montó un drama. Lo de las redes no lo critico, pero yo no lo haría. Una madre tiene que ser eso, madre, las madres no todas tienen el instinto maternal", comentaba respecto a que Verdeliss comparta su vida con sus hijos en las redes sociales.



Es por eso que la red se ha convertido en una ola de mensajes negativos hacia el humorista, tanto por parte de seguidores de Verdeliss como otros espectadores del programa de Telecinco. "Me parece vergonzoso y patético que Ángel Garó aun siga mencionando a @Verdeliss_ después de tanto tiempo. Chico dejala en paz, ella esta viviendo su vida feliz, con su marido y sus hijos y tu sigues con el mismo temita. Si no la tragas, atragantate. Pesado!", escribe un usuario. "Es vergonzoso. @AngelGaro_ es el que va de súper culto, pero educación tiene poca. A "Esta señora", como le llama él a @Verdeliss_ , no le llega ni a la suela del zapato en educación y en el cariño que le tiene la gente. Tu problema no fue la leche, fue que eres mala persona", escriben otros.

Y Troya ardió cuando Ángel comentó que no descarta la posibilidad de convertirse en padre. "Ser padre implica tener mucha paciencia tener buenos modales. Ángel Garó no se aguanta ni el. No lo veo como padre", comentan otros usuarios de la red.