Rafa Mora la lía hasta sin querer. Si no es por algún comentario durante el programa, es simplemente por aparecer, literalmente. En su última intervención en 'Sábado Deluxe', el colaborador se ha convertido en el protagonista y sin planearlo... ¡Todo por su peinado! Rafa Mora se atrevió a lucir un nuevo 'look', lo que no esperaba era que las redes se llenaran de memes por un parecido más que razonable...

¡Está clavado al personaje de Jim Carrey en 'Dos tontos muy tontos': Lloyd Christmas! Los seguidores del programa no tardaron en sacarle el parecido y ya solo faltaba echarle imaginación. Twitter se llenó de fotos comparándoles y dejando mensajes que hasta se preguntaban si Rafa estaría "está grabando un biopic de Jim Carrey".

El peluquero de Rafa Mora nos ha hecho felices plasmando lo tonto que es. #lochabetodopantoja pic.twitter.com/0nTBLX4Udh — Miss Kokoro (@KokoroMiss) March 30, 2019

Aunque algunos, lejos de ser divertidos, se convirtieron en algo ofensivos... Ya sabemos como son las redes.

Peluquero: Que quieres que te haga.



Rafa Mora: Algo que me haga parecer más subnormal de lo que soy.



Peluquero: No digas más bro.#lochabetodopantoja pic.twitter.com/nPFuEnElZJ — Sonny Crockett (@melodisfruto) March 30, 2019

Él todavía no se ha pronunciado, no sabemos si es que no se ha enterado o ha preferido hacer oídos sordos ante las críticas... Desde luego, estamos seguros de que no le habrá importado demasiado, y es que aunque no sea el mejor de los 'looks' a Rafa Mora le queda bien todo.

#enfapapada #lochabetodopantoja Rafa Mora aprendiéndose el guion de esta noche 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/o0ruKpr6p0 — Juan Sin Miedo (@JuanSin37962787) March 30, 2019

Y no ha sido la única comparación... El peinado daba para mucho.

Después de ver a Rafa Mora con su nuevo peinado he pensado automáticamente en esto 👇 #salvamedeluxe pic.twitter.com/AnkdTw5Vsa — Juanjo Rueda (@JuanjoR81) March 30, 2019

A lo que no ayuda, sin duda, es a ganarse un poco más el respeto del público y los compañeros, y es que Rafa todavía no parece acabar de integrarse en la familia de 'Sálvame'. Hace solo unas semanas, el colaborador vivía un tenso encontronazo con la propia presentadora, Carlota Corredera, y ella acababa estallando: "Rafa, yo te respeto como colaborador, como tú no me respetes como colaboradora vamos a tener un problema muy serio". Y zanjaba: "De momento tienes que acatar lo que yo te diga, que soy la presentadora, y no te tengo que dar explicaciones, ¿lo entiendes? Si no, hablamos con dirección".