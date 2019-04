En pleno apogeo profesional, la actriz sevillana hace un parón en su apretada agenda para amadrinar junto a su marido, Orson Salazar, la nueva máquina de café L’Or Barista. La pareja son la viva imagen de la felicidad y pese a que proclaman su amor a los cuatro vientos, Paz ha sido capaz de cambiar a su 'churri' por una megaestrella del cine de acción. Aunque, lamentablemente, ¡solo por exigencias del guión! Y es que Paz ha participado en la quinta película de la saga ‘Rambo’ (aún por estrenar) junto a Silvestre Stallone. De este trabajo en Hollywood; de su nuevo proyecto en Bulgaria, que la ha tenido alejada de sus pequeños Orson (12), Ava (10) y Lenon (9), y, como no, de su marido hablamos con ella en esta presentación. Esto fue lo que nos contó.

¿Cómo le gusta el café a Paz Vega?

Con leche.

¿Eres de buen despertar o necesitas un café por la mañana?

Soy de buen despertar. Me levanto con mucha energía, pero es cierto que lo primero que hago es ir a la cafetera.

Seguramente los tres chiquitines que tienes en casa madrugan más que tú...

Sí, lo que pasa es que intento siempre levantarme antes que ellos para tener ese momento de descanso.

Tras ‘Masterchef Celebrity’, ¿has vuelto a cocinar?

Sí, por supuesto. El final del concurso coincidió con verano y es cierto que no cociné nada, pero ahora lo estoy retomando de nuevo.

Gema Checa

¿Cuál es tu especialidad?

El arroz.

La mejor compañía y lugar para tomar ese café…



Mi marido y en casa. Es un momento que disfrutamos. Luego llega la batalla con los peques (risas).

¿Cuánto lleváis juntos?

17 años ya.

Siempre te lo preguntamos: ¿cuál es el secreto?

No hay secreto. Sobre todo, respetarse por encima de todo.

La pareja, que lleva junta 17 años, iban muy guapos. Ella con un vestido midi con lunares dorados y él con un traje gris tradicional. ¡Parecían los muñecos de la tarta! Gema Checa

Lo que está claro es que él es tu gran compañero, no dudó en irse contigo cuando empezaste tu carrera americana…

Totalmente. El me animó, me alentó. Me dijo: “Vamos a intentarlo.”

¿Qué tal tu experiencia en ‘Rambo 5’?

Ha sido increíble trabajar con Sylvester Stallone. Trabajar con alguien con el que has crecido es increíble. Es una saga de la que soy fan desde el principio. Poder estar es un regalo.

¿Qué tal es Sylvester Stallone en primera persona?

Es maravilloso. Sabe tanto de cine que no podía parar de escucharle en ningún momento. Estar con él ha sido increíble.

Stallone protagoniza la quinta entrega de ’Rambo’ (pendiente de estreno) en la que también participa Paz Vega. Distribuidora

En este momento, ¿estás viviendo en Madrid?

La base está en Madrid. Por trabajo me muevo mucho, pero los cimientos se encuentran en Madrid. Ahora mismo no tengo intención de irme a otro sitio.

Tus pequeños ya apuntan maneras, ¿sabes si quieren seguir tu camino?

Son todavía muy pequeños. Ava disfrutó mucho con su experiencia en televisión (‘Paquita Salas’), pero tienen que jugar, reír y disfrutar. Aún son muy niños.