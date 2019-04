Marta Hazas se confesó una mujer coqueta en la presentación de la campaña del tratamiento Revitalift Filler, de L’Oréal Paris, firma de la que es imagen. Dice que le gusta cuidarse, aunque no tiene mucho tiempo. Y no es de extrañar: tiene en cartera grabar la última temporada de ‘Velvet’; está de gira con la obra de teatro ‘Si no te hubiera conocido’; continúa con su colaboración en ‘El Hormiguero’; y saborea el éxito de la serie que ha hecho con su marido, Javier Veiga, ‘Pequeñas Coincidencias’. De esta afirma: "Es un proyecto muy personal porque el guión es de Javi, la producimos y la protagonizamos. Ya estamos preparando la segunda temporada. A ver si sale..."

Tu serie con Javier, ¿es autobiográfica?

Tiene cosas de nosotros, alguna inspiración, pero no es literal.

¿Qué aporta cada uno en vuestro hogar?

Javi y yo formamos un buen tándem. Somos muy iguales en la manera de entender la vida, el trabajo y disfrutarla. Tiramos muy bien el uno del otro.

¿Quién es más disciplinado de los dos?

Los dos. Javier tiene una capacidad de trabajo brutal.

¿Y cómo es la Marta de andar por casa?

Eso es lo difícil, saber cómo es uno mismo. Estoy en constante evolución y lo que intento es no perder la ilusión, ser optimista y estar motivada con lo que hago. Yo siempre digo que un día triste es un día perdido. Hay que intentar poner soluciones a los momentos de bajón y no permitirte caer.

Si tus amigos tuvieran que definirte, ¿qué más dirían?

Dirían que soy cabezota, divertida y disfrutona.

La actriz escogió para la presentación un traje de chaqueta en azul pastel de Uterqüe. Fernando Roi

¿Qué cambiarías de ti?



Nada. Me han educado para estar contenta y agradecida con lo que tienes, aunque, claro, siempre se puede mejorar. En general estoy satisfecha con la persona en la que me estoy convirtiendo y, con lo que no, lo voy cambiando por el camino. Quisiera tener más paciencia.

¿De mayor cómo te ves? ¿Temes el paso del tiempo?

Me da miedo que se acabe la vida muy rápido, la enfermedad y llegar a mayor en malas condiciones de salud. En general me gusta el paso del tiempo. No miro atrás y pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor; al contrario, cada vez me siento en una etapa más feliz de mi vida. Por eso, de momento, no me da miedo. Me gusta la edad en la que estoy, disfrutando del momento.

¿Te queda tiempo para ti?

Siempre me organizo. De hecho, he empezado a hacer boxeo, que me parece muy divertido. A ver si no lo dejo y continúo...

¿Eres peleona?

Sí, soy peleona.

¿También en casa? ¿Quién lleva los ‘guantes’?

Somos tal para cual.

Fernando Roi

Siendo actriz, a tope y una mujer activa.

¿No te ves como madre?

No me lo planteo. No suelo planificar mi vida. Es algo que no me atrae, pero no sé mañana.

¿Lo mejor de ser mujer?

Tener la visión de las cosas que tenemos, me gusta nuestra manera de enfrentarnos a las relaciones personales.

Más que ‘Pequeñas coincidencias’

Productora

Se titula ‘Pequeñas coincidencias’ y es el bebé mimado de Marta Hazas y su marido, Javier Veiga. Se trata de la primera serie española para la plataforma Amazon Prime. Su éxito ya ha traspasado fronteras y aborda la disyuntiva de ser o no padres. La ficción de ocho capítulos se corresponde con ocho meses de la vida de sus personajes, Javi y Marta.