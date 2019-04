Gloria Camila ha aprovechado el fin de semana para disfrutar de una tarde de cine en familia junto a Kiko Jiménez y Ana María Aldón, la mujer de su padre, Ortega Cano, quien no pudo estar presente por motivos profesionales. Pese a todo, los tres, acompañados del pequeño José María, asistieron al estreno de la última película de animación española, 'El Parque Mágico'.

La joven ha aprovechado para hablar de su familia, en especial de su hermano José Fernando, que asegura está "muy bien", y "super ilusionado con la niña, que es lo que hace que siga para adelante". Hace un tiempo se hablaba de altar pero ella asegura que "es un proceso que yo creo que tiene que tener su tiempo y es poco a poco, no es de un día para otro ni tampoco en meses ni en años".

Aunque le encantan los niños, Gloria Camila se queda con su hermano, todavía no piensa en tener hijos: "No, no, con mi hermano me vale". ¿Y el anillo, pa cuando? Asegura que se siente, todavía, demasiado joven, "no tengo prisa, me queda mucho por aprender antes de casarme". La que sí se animaría a tener otro es Ana María, aunque confiesa que lo están intentando pero no llega.

A sus 23 años, Gloria Camila está en el ojo del huracán mediático. En un intento de quitarse la etiqueta de "hija de..." ejerce de reportera en 'Volverte a ver', tiene su propio canal de Mtmad donde se ha convertido en una auténtica 'vloguera', cuenta con más de 400 mil seguidores en la red (algo que la avala como toda una 'influencer'), hace sus pinitos como modelo cuando toca subirse a la pasarela de SIMOF o lucir diseños flamencos, y hasta se ha convertido en profesora por un día dando su propia 'masterclass' sobre imagen personal y seguridad. De momento, Gloria Camila sigue centrada en sus proyectos y su chico, Kiko Jiménez, de quien parece estar cada vez más enamorada pese a los rumores que saltaban, hace unas semanas, de un declive de su relación.