La entrevista de Carmen Borrego en ‘Sábado Deluxe’ no ha sentado nada bien a algunos de sus compañeros de ‘Sálvame’. La hija menor de María Teresa Campos, tras recibir un buen número de críticas por su reciente paso por el quirófano para someterse a un nuevo retoque estético, se sentó en el programa para mostrar su malestar por la actitud que habían tenido algunos de sus compañeros. La colaboradora aseguró no sentirse querida y cuidada por ellos, reprochándoles no haberle enviado ni un mensaje tras su operación. Como era de esperar, algunos de los aludidos han recogido el guante y no han dudado en afear sus duras declaraciones.

Mila Ximénez destacó que lo que verdaderamente le pasa a Carmen es que está “descontenta” con ella misma, motivo por el cual está siempre a la defensiva: “Tiene un problema y la única forma de sacarlo es arremetiendo contra el programa”. Además, criticó que de un tiempo a esta parte haya vendido cada aspecto relevante de su vida, haciendo que lo que pueda contar ya no tenga interés. “Ha perdido valor, se ha puesto en medio de la tormenta y ahora no quiere que le caiga la lluvia”, señaló.

Paz Padilla rompió una lanza a favor de Carmen, apuntando a que si se hubiera enterado de la operación no habría dudado en ponerse en contacto con ella para interesarse por su estado. Mila confesó que ella sí lo sabía, pero esa semana estuvo muy liada por el ingreso de Jorge Javier en el hospital y no le dio mayor importancia porque tan solo era un simple retoque estético. “Mila, ¿tú puedes entender que, al salir del quirófano, con el dolor y después de haber sido anestesiada, se vea sola y que ninguno de sus compañeros le mande un mensaje? ¡Eso duele!”, replicó la presentadora.

“El dolor lo entiendo, pero que el dolor se termine convirtiendo en portada no”, intervino Gema López. “Vamos a ser honestos. El sábado a Carmen tan solo se le hicieron dos preguntas sobre la operación, porque al final lo que interesa es lo que interesa. Todos sabemos que es el conflicto, y ¿de qué estamos hablando hoy aquí? Eso lo sabemos nosotros y ella también”. Por su parte, Terelu Campos sacó la cara por su hermana cuando Mila dijo que debería de haber tenido un poquito más de “autocrítica”. “No me creo que nunca hayáis tenido bajones”, reflexionó la hermana de Carmen.

Eso sí, asumió parte de la culpa, ya que, aunque entiende el dolor de su hermana, reconoce que muchos de los colaboradores no estaban enterados de la intervención. “Si yo hubiera dicho en el chat que tenemos muchos compañeros de ‘Sálvame’ cómo estaba Carmen tras la operación pongo las dos manos en el fuego a que todas las personas que forman parte de ese chat hubieran escrito a mi hermana”, sentenció.

Hace solo unos días la propia Carmen Borrego confesaba que volvía a pasar por quirófano. Lo que nadie entendía era por qué volvía a retocarse si fue en septiembre cuando hizo su cambio radical. La respuesta es que se le han descolgado los músculos de la papada, esa que tanto odia, por "haber adelgazado tanto". Y esto desató numerosos comentarios... Y muchos de ellos, negativos. Aunque a su paso por el ‘Deluxe’ dijo que "hay comentarios que te duelen más y otros que te duelen menos", asegura que "hay algunos que no me han gustado, que me he sentido vejada como mujer y creo que son inadmisibles a día de hoy".

"Es inadmisible que un señor venga y hable de mi vagina o si mi marido está o no satisfecho sexualmente conmigo", denunció, haciendo referencia al morfopsicólogo que acudió al programa y que afirmó que "el descolgamiento de la papada de Carmen implicaría uno en su órgano reproductor". Además, dijo sentirse cuestionada profesionalmente por sus compañeros de 'Sálvame': "Parece que os molesta mi presencia".