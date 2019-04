A veces, ver a Aurah Ruiz en las redes sociales pasárselo tan bien en las redes sociales puede dar la imagen de que tiene a su familia al cargo del niño para ella poder hacer lo que quiere, pero cuando nos damos cuenta de que uno normalmente no comparte sus dramas, sino sus risas, en sus redes, y que esos buenos momentos son quizá el 10% de la vida de alguien, esa imagen empieza a cambiar, y en el caso de Aurah ha dado un giro de 180 grados tras publicar su último vídeo en MTMad, donde ha contado, en un desgarrador relato, cómo está siendo su vida desde que ha salido de la Casa de GH VIP 6.

La canaria se ha dispuesto a hacer sus quehaceres, pero con unas ojeras que le llegaban a los pies: "Normalmente digo 'toma, es jueves', pero el jueves ha jugado conmigo. Llevo una mala noche con Nyan increíble. Llevo una semana entera sola con Nyan... y estoy un poco hasta aquí. Ha sido una noche muy horrible", confesaba antes de salir a comprar un transmisor para controlarle las hipoglucemias a su pequeño... del que ha enseñado el precio: 187'46 euros. “Y el transmisor dura dos meses nada más... y los sensores 90 euros a la semana, así que voy a tirar hasta la que viene con los que tengo", decía con tristeza.

La tristeza pasaba rápidamente a las lágrimas, y es que Aurah no puede más: "Me siento totalmente desesperada. Cuando estoy muchos días así, exploto. Tengo ganas de llorar. Todo no es tan bonito como parece. Esto es súper duro. Y más cuando mi familia no puede ayudarme: yo siento que me muero. Siento que me va a dar un infarto. El no dormir nada me mata. A veces pienso que me va a dar algo. La gente se piensa que todo es súper bonito porque grabo muchos vídeos para MTMad, porque hubo un vídeo de '24 horas con Nyan' pero luego me ven que disfruto, que me voy a Tenerife, hago no sé qué... pero para hacer todo eso tengo que pasar por todo esto, y eso es lo que la gente no sabe. Esto es todos los días", confesaba, y añadía: "Mi familia y yo tenemos que sufrir un montón, tío. Ahora estoy grabando un vídeo en el coche, en medio de la calle, porque ya estaba llorando yo sola, porque no puedo más. Me da hasta vergüenza, pero es la puta realidad. Necesito dormir. Ya ni comer".

"Pudiendo tener toda la ayuda del mundo, no tengo una puta mierda. No tengo nada. Luego dicen que por qué me río cuando me lo puedo pasar bien. Porque esto es lo que vivo, lo que nadie sabe. Y si pudiera poner un cámara durante 24 horas, todo el mundo me preguntaría que cómo aguanto. ¿Que cómo? No lo sé, pero no voy a aguantar mucho más ya. Estoy totalmente desesperada", decía completamente rota.

El drama, aunque ya parece grave, no acaba ahí: "Lo que la gente no sabe es que vivo entre dos casas. Que Nyan no tiene habitación. No tiene sus cosas colocadas como un bebé normal, y que me he tenido que buscar el pan. Ya no cabemos, y nos tenemos que ir Nyan y yo a vivir solos. Debería ser muy bonito, pero va a ser muy duro. Mis padres me ayudarán cuando puedan, porque también tienen su vida y su trabajo. Les estoy matando lentamente, y lo peor de todo es que una persona se encargó de eso, de matarnos lentamente a mí y a mi familia, aun teniendo todo para ayudar".

Tras cortar para no añadir más momentos lacrimógenos, Aurah volvía, más tranquila, a conectar la cámara en su casa, y se disculpaba por lo que había grabado: "He salido llorando... y ni me acuerdo de lo que he dicho, pero ya no puedo más. Hay semanas que, cuando llevo ya 3 días seguidos, mi cabeza no puede más. Una persona no puede estar tanto tiempo sin dormir. Como me ha pasado hoy, que he ido a casa de mi padre, he echado gasolina y no llevaba la cartera encima. Así con todo. Y ahora que me tengo que mudar, y que debería estar ilusionada, realmente estoy acojonada, porque si estoy así con un poco de ayuda, sola siempre imagínate. Soy incapaz de avanzar en mi vida. Parece que puedo, pero no puedo. Y cuanto más intento que me ayude quien tiene que ayudarme, más desaparece del mapa", afirmaba refiriéndose al padre de su hijo.