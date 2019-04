Alejandra Rubio abre las puertas de su armario

Alejandra Rubio se apunta a la moda de los 'Closet Tour'. La hija de Terelu Campos ha abierto las puertas de su armario para sus seguidores de Mtmad y sus prendas y complementos favoritos han protagonizado la última entrega de su vlog 'Black Sheep'. La joven, de 19 años, explica cómo organiza camisetas, vestidos, jerseys y pantalones en un gran armario que tiene dividido en dos partes. "De mis pantalones, la mayoría son vaqueros, los que más me pongo están en las filas de delante, tendré que hacer limpieza porque como no me pongo todos, tenerlos aquí amontonados es tontería" cuenta.

"En esta parte del armario tengo la ropa que más me pongo. Son camisetas, básicamente. En realidad, no es ni la mitad de la ropa que tengo porque, en la casa de mi madre, los armarios que tenía están llenos, como si no me hubiera ido. También tengo aquí camisas, vestidos, camisetas con grupos, con frases... Tengo este jersey que es de mi madre, mamá te lo tengo que devolver, me lo dejó el otro día y me encanta" aclara.

La hija de Terelu Campos también desvela cómo tiene organizados los bolsos, muchos de ellos de marca, y los zapatos. "Tengo este bolso y estos zapatos en blanco y negro que me regaló mi abuela. Éste me lo regaló mi padre por Navidad y me gusta muchísimo. Éste negro se lo robé a mi madre hace dos años. Una vez estábamos en un taxi y me dice Alejandra qué haces con eso, es que te lo cogí del trastero le contesté. Es un bolso que le regaló mi abuela hace un montón de años. Mamá el bolso ya es mío, es el que más me pongo" desvela. La joven, de 19 años, también confiesa que siempre lleva plataformas porque no puede llevar tacones de aguja. "Tengo un problema de espalda" dice.

Alejandra aprovecha para demostrar que, en su armario, no es todo de color negro. "Mira tengo este jersey de mariquitas que me gusta pero nunca me he puesto porque no sé con qué combinarlo" afirma y explica que tiene un jersey multicolor que solo se puso 20 minutos.

Mientras contesta a las preguntas de sus seguidores, la nieta de María Teresa Campos confiesa cuál ha sido el peor momento que ha vivido por culpa de una prenda de vestir. "Fue por este vestido dorado que me lo puse para una fiesta de Nochebuena en 2017 en un club. Lleva una cremallera de arriba a abajo y estaba bailando y, cuando me quise dar cuenta, tenía la cremallera abierta, se me rompió. Me quedé en bolas delante de todo el mundo. Me pusieron un abrigo por encima. Luego me llevaron a casa, me cambié y volví a la fiesta" afirma.