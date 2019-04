Cuando parecía que Violeta Mangriñán y Noel Bayarri estaban dispuestos a darse una oportunidad en el amor, va la cosa y se tuerce. Después de asistir impactados al tonteo que los ‘viceversos’ han protagonizado en las últimas semanas, el canario sorprendió a sus seguidores de su canal en Mtmad con unas declaraciones hablando sobre su relación con la valenciana. Violeta, un tanto molesta con lo que ha escuchado, ha aprovechado la nueva entrega de ‘Ultravioleta’ para contestarle y aclarar todas las dudas que hayan podido surgir. “No tenía pensado hacer esto, pero habiendo visto el capítulo de Noel, pues no me queda más remedio”, asegura. “Ya que él se permite el lujo de hablar de mí, yo me voy a permitir el lujo de contestarle a las cosas que ha dicho sobre mí”. ¡Aquí huele a crisis!

Mtmad

Al escuchar a Noel decir que su situación está en ‘stand by’, Violeta no puede más que preguntarse de qué situación habla. “Realmente no hemos estado nunca”, aclara. Al parecer, los problemas surgieron entre ellos a partir de que él se fuera a Cuba y aprovechara el viaje para conocer a una fémina. “Él cuando vino de Cuba quedó conmigo y me dijo que se había acostado con una chica”, asegura Mangriñán, quien no entiende que Bayarri se lamente de la falta de romanticismo. “Obviamente, si no paras de hacer cosas con chicas, romántica no va a ser. Además, yo ahora mismo no estoy para moñadas”.

Aunque Noel diga que tenían apalabrado hacer un viaje juntos, pero que no se ha hecho por las continuas evasivas de Violeta, esta asegura que ha sido él el que ha perdido interés después de enterarse que ella también hizo sus “cositas” en su reciente viaje a Milán. “Parece que él puede hacer lo que le dé la gana, pero yo no tanto”, denuncia la joven.

Mtmad

Pese a todo, Violeta destaca que Noel apareció en su vida en un momento en el que estaba de bajón y le fue de gran ayuda para recuperar un poco la felicidad. “En eso te voy a estar siempre agradecida porque…”, comienza diciendo antes de romper a llorar. “La verdad, te has portado muy bien conmigo”. Ante las críticas de Noel sobre que debe aprender a separar su vida profesional de la personal, Violeta le da la razón: “Desde mi madurez televisiva me cuesta mucho separar lo que son las emociones del plató de mi vida personal. Para bien o para mal, yo soy así”.

Todavía emocionada, la extronista de ‘MYHYV’ aclara sus sentimientos hacia el canario. “Después de dejarlo con mi ex, eres el único chico que realmente me ha gustado. No para tener una relación, porque jamás habría tenido una relación contigo, pero sí para seguir conociéndonos”, dice, sin llegar a cerrar la puerta en que en un futuro puedan llegar a reintentarlo. “A mí Noel es un chico que me gusta, aunque hay cosas de él que no me gustan, pero lo mismo le pasará a él… Me cae muy bien, me cuida un montón, se preocupa por mí. Cuando sabe que estoy mal me cuida”, confiesa entre lágrimas. “¡Qué mal grabar esto!”.

Mtmad

Pese a que Violeta reconoce no estar en un momento emocionalmente estable, asegura que lo mismo le pasa a Noel. “Es un chico con muchos miedos y muchos fantasmas. Se tiene que relajar en ese sentido”, indica. Por su parte, Noel recordó que aquí nadie ha engañado a nadie porque no estaban juntos. “Por supuesto que somos libres… Quiero recalcar que lo he conocido en un momento delicado y le doy las gracias por haberme querido ayudar”, dijo antes de enviarle un claro mensaje: “Noel, que te quiero un montón. No sé cómo va a acabar todo esto, el tiempo lo dirá. Mientras tanto seguiremos hablando y viéndonos. Voy a intentar ser feliz y trabajar en mis problemas. No quiero seguir mintiéndome a mí misma”. Al final del vídeo, Violeta se abre en canal y confiesa que sus lágrimas se deben a que hace unos días volvió a hablar con su ex, Julen. ¿Qué pasará con ‘Noeleta’? ¿Volverá Violeta con Julen?