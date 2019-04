Labrador no quiere nada con Steisy y no sabe cómo decírselo

Labrador y Steisy están sumergidos en una super aventura juntos, 'Crazy trip Tailandia', un viaje al paraíso que están compartiendo con sus seguidores de Instagram al que se han unido Violeta, Oriana y Barranco. Gracias al canal de Mtmad donde comparten su día a día, podemos ver tanto las locuras de los jóvenes como su verdadero lado más tierno.

Y si alguien nos está dejando conocerla de verdad, esa es Steisy, que entre llamadas a su madre en las que se deshace en lágrimas y confesiones amorosas, está dejando ver que tras esa imagen de chica dura se esconde un gran corazón... ¿Que se está enamorando de Labrador?

Su madre así lo sospecha, pero ella no dudó en asegurarle, delante de su compañero, "no me quiere mamá, solo como amiga". Y él se ha rayado... En una conversación con Violeta, ambos han comentado que Steisy le estaba tirando los trastos, y él ha querido dejar claro que "está así así" con otra chica, por lo que no sabe como hacerle ver a su compañera que lo suyo es imposible. "Se ha liado con un montón de guaperas y seguro que dice 'me falta el Labrador', pero el Labrador es duro de roer", así que no deja de preguntarse, "¿cómo se lo digo?".

Violeta le ha aconsejado que hable con ella y sea sincero, y él tiene claro que en el momento en el que tenga claro que las intenciones de Steisy son otras, lo hará, sobre todo porque tiene miedo a que su buen rollo amistoso se acabe. "Siempre la he visto como una amiga", confiesa él, mientras ella le sigue preguntando si a su regreso a Madrid "van a quedar".

Veremos cómo acaba esta historia... ¡Seguro que pase lo que pase no dejan de ser grandes amigos!