Miriam Saavedra ha dejado Madrid. Sabemos que a muchos igual os pilla de sorpresa, pero tranquilos: volverá en breve ¡porque sólo se ha ido de vacaciones! La ganadora de GH VIP 6 ha conseguido sacar unos días en su apretada agenda para marcharse a su querida Lima, donde reside toda su familia, así que ahora, aprovechando que el buen tiempo da sus últimos coletazos (allí acaban de estrenar el otoño), ha decidido irse para desconectar. De hecho, lo está consiguiendo rodeada de los suyos, pero también ha tenido un momento introspectivo -cámara en mano- y ha querido mostrar cómo era realmente su infancia antes de hacerse famosa aquí, al otro lado del charco.

Lo que más ilusión le hacía era, como es normal, ver a su madre y a su abuela... y hemos muerto de amor y ternura al ver a la señora darle sus mejores consejos en el último capítulo para MTMad de su nieta: "A los hombres se les llora un día. Al siguiente, te pones los tacones y te pintas", afirmaba. Cómo se nota que los años dan experiencia...

No ha sido el único: "Hay que conocer a un hombre bien antes de aceptarlo, porque si no te tropiezas con la misma piedra", "el hombre que no sabe valorar a una mujer, es un imbécil", "te recomiendo el olvido y la indiferencia" o "tú tienes que saber valorarte. No mereces un hombre malo, porque tú eres una niña buena. Eres joven, y no tienes por qué sufrir. Y menos por amor" han sido las mejores frases que la mujer le ha dedicado. Y mira, nosotros la acabamos de conocer ¡y ya la adoramos!

Miriam ha recorrido las calles de Lima, donde jugaba cuando era una niña, y ha vuelto a saborear la gastronomía inca, que tanto echa de menos: arroz con leche y mazamorra, la chicha helada (hecha con maíz morado)... ¡una explosión para el gusto, vaya!



Por otro lado, también ha visitado su escuela, el Colegio parroquial Santa Ángela Merici, donde ha charlado animadamente con su extutor, que ha aformado que era una niña muy responsable y cariñosa... y ella se ha encargado de echarse aún más flores: "Nuestros valores eran 'respeto, comunidad, servicio, liderazgo'. Yo siempre he sido muy líder, y de hecho fui brigadier en mi colegio, que es como delegada o coordinadora. Y también fui policía escolar. Siempre he destacado por tener muy buenas notas... bueno, de conducta, porque siempre 'calaba' en matemáticas. No ha sido mi punto fuerte".

Desde luego, un viaje que le ha servido para cargar pilas, echar menos de menos a su familia y volver con más fuerza, aunque también ha tenido tiempo para acudir a un programa de Perú junto a 'Peluchín', el Jorge Javier Vázquez limeño. ¡Aquí te esperamos, Miriam!