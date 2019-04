La madre de Aida Nízar cuenta lo que le pasó realmente a su hija

Aída Nízar lleva menos de un mes inmersa en un nuevo 'reality' y ya se ha convertido en la protagonista en varias ocasiones. La última, sin embargo, fuera de su voluntad y por problemas de salud. Ayer mismo os contábamos que la concursante de 'Resistiré', el nuevo 'reality' chileno, tenía que ser evacuada tras un pequeño accidente en una de las pruebas. Tuvo que ser atendida por los servicios médicos de la productora después de tratar de aguantar todo lo posible la respiración con la cabeza metida en un bidón lleno de agua. Para estar más seguros de que estuviera completamente bien, Aída tuvo que ser incluso evacuada a un hospital, donde en un primer momento se le diagnosticó una descompensación o insuficiencia cardiaca, causada en muchos casos por la falta de aire. Sin embargo, ahora su madre ha querido aclarar qué le sucedió realmente.

'Resistiré'

Su madre, Mari Ángeles Delgado, ha hablado con 'El Confidencial' y ha asegurado que el motivo de su hospitalización fue, realmente, una hipotermia: "Fue ingresada tras sufrir una hipotermia grave. Es mentira que haya tenido un infarto. He estado constantemente informada de su estado de salud y gracias a Dios ya está bien. Ha sido tan solo un susto, pero hasta que no han comprobado que se encontraba realmente bien no le han dado el alta". Además, ha confesado que ya está de nuevo en el programa y que todo ha ido bien.

"NUESTRA #GUERRERA SIEMPRE HA TRANSMITIDO SU #POSITIVIDAD, SU #FUERZA Y #ENERGÍA. CUAN IMPORTANTE ES ADORAR NUESTRA VIDA EN CADA MOMENTO. EN TIEMPOS BUENOS Y EN TIEMPOS DIFÍCILES. ¡VAMOS AÍDA! SOMOS CONTIGO", escriben en su perfil social de Instagram mientras ella permanece en el concurso.

Por suerte todo ha quedado en un susto y Aída Nízar ha vuelto, con las pilas cargadas, a darlo todo en el 'reality' y a regalarnos grandes momentos.