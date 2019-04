Aunque haga tiempo que no se sabía -televisivamente hablando- de Omar Montes, el 'culebro' no se ha ido muy lejos. Omar ha estado muy centrado en la producción de su nuevo disco, que por fin verá la luz este viernes 5 de abril, 'La vida mártir', y ahora que lo tiene en el horno y está a punto de salir, ha comenzado con la promo... y claro, era inevitable preguntarle por los últimos movimientos de Isa Pantoja, con la que tantos momentos ha compartido con nosotros, pero a la que ahora prefiere ni ver. Precisamente ha sido el programa de Ana Rosa el que ha hablado con él... y ha soltado un 'guantazo' tras otro a través de la tele.

Gtres

Casi como si de una declaración de intenciones, o más bien un aviso, Omar ha soltado la primera: "Las canciones son autobiográficas, luego no preguntéis si digo cosas raras... Es un pedacito de mí", aclaraba. Y claro, había que preguntar si eso quería decir que iba a ajustar cuentas con Isa a través de sus canciones: "No. A ver, estoy soltero porque quiero estarlo. Si yo quisiera quitarme del medio a Asraf, lo hago, porque yo llamo a Isa y sabe lo que hay. Que lo sepa Asraf, que él está con Isa porque yo quiero estar soltero y centrado en la música".

El 'zasca' sonó desde el centro de Madrid, donde él se encontraba, hasta Tarifa, y por si fuera poco, Omar arremetió un poco más contra Asraf: "Lo está gozando, porque ella le paga viajes, ropa, cenas, gasolina... ella es como un cheque, y mientras tanto pues se va con la que pilla y aguanta carros y carretas".

Gtres

Cierto es que Asraf dijo en una ocasión que Omar no sabía cantar y que no tenía ni idea... así que el de Pan Bendito ha sacado la artillería pesada y le ha sacado los colores: "Cuando estuvimos juntos, en varias ocasiones me dijo que él y sus amigos eran fans míos. Quería salir en un videoclip mío... y hasta me llegó a decir que si tenía que pagarme. Yo le dije que no había problema. Me dijo que quería ganar seguidores, porque tenía muy poquitos... ahora tampoco es que brille por los fans que tiene, pero bueno, antes tenía bastantes menos...".

Gtres

Vamos, tres 'zascas' en 5 minutos de entrevista. ¿Nuevo récord? Veremos lo que tiene que responder el Míster...