Como todo presentador de televisión, el cuidado de la piel es fundamental, así lo ha confesado el propio Pablo Motos en la reunión que organizaba Maribel Yébenes esta semana junto a sus clientes más fieles. El presentador de 'El Hormiguero' se pone en manos de la especialista en belleza para conseguir mantenerse joven. ¿Cuál es su truco?

Aunque asegura "no se mucho", ha contado que es la especialista quien "me dice lo que me va a hacer, yo solo pregunto si duele... Estoy en sus manos". Y es que uno de los problemas fundamentales para la piel de presentadores y colaboradores de televisión es el maquillaje. Él mismo lo ha contado: "El problema de la tele es el maquillaje, es muy destructivo...". Y es precisamente el maquillaje lo que hace que "los presentadores envejecemos muy rápido", por eso no puede descuidar el cuidado de su piel. ¡Dale al play para conocer su rutina!

"La vejez no son las arrugas, la vejez es que se te cae todo por la fuerza de la gravedad", comenta el presentador. Además, Pablo Motos no deja de entrenar su cuerpo: "Entreno 6 días por semana hora y media, hago yoga, boxeo, trabajo de fuerza". Algo que vemos constantemente en sus redes sociales.

Lo cierto es que Pablo Motos ha dado un gran cambio físico en los últimos años. El presentador se sumó al último reto viral, '10 years challenge', doblando la apuesta y mostrando su cambio en 25 años para mostrar lo mucho que ha cambiado en el último cuarto de siglo. Y es que al Pablo de hace una década lo conocemos bastante bien, puesto que ya había dado el salto a la fama gracias a ‘El Hormiguero’, pero… ¿cómo era el Pablo Motos de hace 25 años atrás? ¡Pues bastante menos atractivo que el de ahora!