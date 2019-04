Francisco Rivera y su mujer, Lourdes Montes, viajaron hasta Madrid para acudir a la presentación de la nueva colección de la joyería Rabat. Y no solo hablaron de joyas, también de la participación de Kiko Rivera e Irene Rosales en 'GH DÚO'. El torero está encantado con el papel de su hermano en el 'reality', aunque reconoce que ve poco el programa: "Sigo poco el programa, pero les veo fantásticos. Se está viendo cómo es Kiko y creo que lo está bordando". Vamos, que se deshace en piropos hacia el Dj... Pero, y ¿qué opina de su cuñadísima?

Asegura que es "fantástica" y confiesa que "ha sido un ángel que ha venido a verlo". Pero las cosas buenas que ha dicho no acaban ahí. Dice que ella le adora, y que es algo mutuo, además de ser "un pilar importantísimo para su vida".

No sabemos si Fran sería capaz de estar tantos meses en una casa encerrado, pero si hay algo que no soportaría sería no ver a sus hijas. "Irene, la pobre, los primeros días lo pasaría fatal. Tiene que estar echando mucho de menos a sus hijos. Yo creo que no sería capaz, pero todo es la necesidad", ha explicado.

Cree que lo están haciendo tan bien que incluso les ve claros ganadores, aunque eso no está en su mano y tendremos que esperar al próximo jueves para saber el veredicto de la audiencia. Quizá esta noche se rompa el sueño de alguno de los dos ya que en la gala uno de los cinco finalistas se quedará a las puertas de la gran final, y lo que más rabia da: ¡del deseado maletín! ¿Quién que será el quinto finalista? ¿Kiko Rivera, Irene Rosales, Juan Miguel, María Jesús Ruiz o Alejandro Albalá? Si el matrimonio es capaz de llegar a la super final, ya sería un gran premio.