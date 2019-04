Muchos pusieron en duda las palabras de Tamara Falcó cuando, el pasado febrero, afirmó que estaba ilusionada porque había tenido dos citas y había ido a misa con un chico. Pues sí. Tamara está enamorada, así nos lo confirmó en la presentación de la nueva línea de electrodomésticos LG, donde se donaba un televisor firmado por los últimos ganadores de los Goya a Cooperación Internacional. El afortunado se llama Iván Miranda Álvarez-Pickman y tiene 41 años con quien, hace unos días, compartió su primera foto en su perfil de Instagram y explicó cómo habían hecho para que no les 'pillaran' antes. "Hemos estado muy listos. Yo creo que era el momento adecuado. Creía que no iba a tener tanta repercusión cuando lo publiqué en Instagram" contó.

Tamara, ¿Cómo ha reaccionado Iván tras descubrise vuestro romance?

Por ahora está muy nervioso porque no es una persona pública. Prefiero no hablar tanto de él, no me lo pensé tanto, me gustaba la foto, estábamos los dos felices. Era en Catar, mi hermana vive allí y el jeque nos invitó. Han sido tres días increíbles.

Cuando hablamos contigo nos dijiste que con dos citas no había habido beso. ¿En Catar habéis compartido habitación?

No. Teníamos habitaciones separadas.

¿Ya conoce a tu madre?

Ya conoce a mi madre. Yo creo que ha ido muy bien. Le ha caído muy bien, se sentaron un rato a hablar y se les veía muy cómodos. Mario llegó más tarde, pero también le ha conocido.

¿Y a tu padre?

A mi padre todavía no le conoce.

Eres el ojo derecho de tu abuela, ¿qué te ha dicho de Iván?

Mi abuela está encantada cuando nosotros estamos felices. Si no le gustase, me lo diría.

La verdad es que te vemos con una mirada feliz...

Encontrar a la persona adecuada y estar enamorada es precioso.

Tu hermana pequeña, Ana, ha sido madre, ¿te da envidia?

Me encantan los niños, pero todavía no hemos hablado nada de eso.

¿Cómo es tu nuevo sobrino?

Aún no me lo puedo creer, cuando lo veo con el biberón... El bebé es un muñeco. Yo le veo muy parecido a Ferni, pero es verdad que Ana y Ferni se pueden llegar a parecer.

¿Al final vas a ser la madrina?

No me lo han dicho, yo creo que se están haciendo un poco los tontos. Compito con Sara Verdasco. Si no es de éste será del siguiente.

¿Cómo están los nuevos papás?

Están encantados, están como en una nube.

¿Le has cambiado los pañales?

Yo todavía no he cambiado pañales. Hay dos niñeras, una de día y otra de noche.

Por cierto, ¿viste la entrevista del Papa en La Sexta?

Pues la verdad es que no la he visto.

¿Iván es creyente?

Sí, es creyente. Por eso hemos ido a misa juntos.

El hombre que ocupa el corazón de Tamara Falcó

Se llama Iván Miranda Álvarez-Pickman. Tiene 41 años y como ella misma nos decía en febrero: "Tiene los ojos verdes, muy deportista y no se dedica a ganar dinero, sino al bien social". Iván está emparentado con familias aristócratas como los Urquijo o los Primo de Rivera.