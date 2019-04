Se avecinan cambios en la relación de Edurne y David De Gea. La pareja, que convive en Manchester desde septiembre del pasado año, aunque el portero se encuentra allí desde 2011, podría trasladar su residencia a París en septiembre. Según los rumores, De Gea está a punto de firmar un contrato millonario con el equipo del Paris Saint-Germain (PSG). De ser así, la cantante también haría las maletas para marcharse con su chico a la ciudad del amor, aunque al igual que hace ahora, viajaría constantemente a Madrid para visitar a su familia o por temas de trabajo.

Mientras los enamorados deciden el futuro de su hogar, vimos a la pareja salir de un restaurante en Hale Village, muy cerca de la ciudad de Manchester.

Sonrisas y flores para Edurne

Aunque no era el cumpleaños de ninguno de los dos, David, muy detallista, regaló a su chica un bonito ramo de flores amarillas que ella llevaba entre sus manos orgullosa. La ex triunfita, que actualmente es jurado en el programa de ‘Got Talent’ junto a Paz Padilla, Risto Mejide y Eva Isanta, decidió disfrutar del resto del día junto al portero antes de volar a Madrid y cumplir con sus obligaciones laborales. Vestidos de manera informal, ambos con pantalones y cazadora negra, David y Edurne dieron un paseo por las calles de Hale donde hacía un tiempo espectacular.

La intérprete de ‘Amanecer’ no podía dejar de sonreír demostrando la complicidad que tiene con su novio. Y no es para menos. Desde que comenzaran a salir, a principios de 2011, su relación se ha ido consolidando año tras año. Aunque han llevado su noviazgo con discreción, Edurne siempre ha estado al lado del guardameta, apoyándole incondicionalmente. Sobre todo cuando en el año 2016 él se vio implicado en un caso de abusos sexuales por el que finalmente no fue investigado.

Pese a estos ocho años de amor incondicional, la pareja no piensa de momento en pasar por el altar o convertirse en padres. Por ahora están más centrados en el futuro del futbolista y habrá que esperar unos meses para saber si Edurne y De Gea se quedan en Inglaterra o los vemos pasear de la mano por las románticas calles de París.

Edurne trabaja en España...

Desde el año 2016, Edurne forma parte del jurado de ‘Got Talent’. En esta foto posa junto a sus compañeros Paz Padilla, Santi Millán y Eva Isanta durante la presentación de la última edición del programa. Desde que se trasladara a Manchester en septiembre de 2017, la artista viaja semanalmente a España para cumplir con sus compromisos profesionales.



... Y él en Inglaterra

En 2011, De Gea fichó por el Manchester United. Aunque quiso volver a España en 2015, su fichaje por el Real Madrid no resultó y aún juega en Inglaterra. ¿Será Francia su próximo destino?