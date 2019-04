Los familiares de los finalistas de 'GH DÚO' les sorprenden con los regalos más tiernos

'GH DÚO' está llegando a su gran final y ya solo quedan cuatro. La noche del jueves, Irene Rosales se convertía en la primera finalista expulsada antes de abrir las líneas al ganador del concurso, título con el que ahora pueden hacerse Kiko Rivera, Alejandro Albalá, María Jesús Ruiz o Juan Miguel. Pero antes de vivir la tensión de la expulsión, los concursantes pudieron 'conectarse' de cierta forma con su vida fuera de la casa, y qué mejor que hacerlo recibiendo los regalos más tiernos y originales de sus familiares.

María Jesús Ruiz no pudo dejar de oler los dos peluches que le habían enviado desde casa, y es que eran nada más y nada menos que de sus hijas: "Siempre dormimos las tres juntas", confesaba la concursante. "Qué ganas tengo de irme con niñas", añadía. Además, había una carta manuscrita por su hermana, que según la propia finalista "anda que no me ha dado caña mi hermana", sin embargo en la carta le lanzaba las palabras más tiernas: "Eres mucho más buena persona de lo que nunca imaginé, mereces ganar pero para todos nosotros ya eres nuestra ganadora". La carta, además, comentaba que la esperan con los brazos abiertos, y ella no podía evitar emocionarse al compartirla con sus compañeros y espectadores.

"La mamá siempre vuelve, lo he hecho por vosotras y jamás me voy a volver a separar tanto tiempo, me está costando el aire estar sin vosotras", lanzaba María Jesús.

Juan Miguel, por su parte, recibía un dibujo de su nieto en el que escribía la broma más sonada de su concurso, con los "mantecaos". También recibía un pañuelo dedicado que no podía evitar sacarle las lágrimas.

Alejandro Albalá sustituyó las lágrimas por una enorme sonrisa al recibir una camiseta firmada por todos sus amigos, familiares... ¡Qué bonito!

Irene y Kiko recibieron regalo doble. Su cajita contenía los cojines de sus hijas, Carlota y Ana, y varias cartas dedicadas a ambos. A Kiko le escribieron familiares y amigos, entre ellos Isabel Pantoja, que conseguía sacarle las lágrimas: "Eres mi vida, estoy muy orgullosa de ti, has hecho un concurso de categoría, para mi como para todas las madres de los concursantes, eres mi ganador. Te amo, mamá". Además, había una 'F' de su "grandullón", su primer hijo Francisco.

Kiko les devolvía el mensaje: "Mamá, lo estoy haciendo lo mejor que lo puedo, tú sabes como soy yo. A mi prima Anabel también, la amo, la adoro, es como una hermana para mi, y a mis amigos que los amo, gracias por existir. Y a toda mi familia, seguiré siendo yo".

A Irene le escribía Anabel, que como ella misma asegura, "no es de mi sangre pero es más". Ambas parece que se irán de viaje tras su salida del concurso... ¡Qué bonita amistad! También le escribía su hermana, e Irene no podía evitar emocionarse. ¡Menuda noche de emociones para la familia Pantoja!