Alejandro Albalá y Kiko Rivera explotan contra María Jesús

Si has seguido ‘GH DÚO’ desde el primer día sabrás, mejor que nadie, que con María Jesús no hay término medio. O la amas o la odias (televisivamente hablando, claro). Así que nada de lo que podamos decirte aquí te sorprenderá. Ni siquiera a los propios protagonistas les sorprendió lo sucedido ayer en la casa de Guadalix. María Jesús se ha ganado tantos seguidores como detractores, pero dentro de la casa ya quedan más compañeros que quieren que se vaya que lo contrario... Es más, solo parece tener un apoyo, el de Juan Miguel.

La andaluza se ganó la enemistad de Kiko Rivera casi desde el principio, así lo confesaba él mismo durante un pequeño debate organizado ante las puertas del final: "Nunca hemos estado bien". Pero la cosa no tardaba en calentarse... "La señorita de María Jesús no ha sido del todo sincera", declaraba el cantante, "ha sido una pedazo de actriz y se ha victimizado muchísimo". Ella se defendía, asegurando no haber tenido miedo a meterse en cada pelea y "ponerme el mundo por Montera", y confesaba: "Soy libre y si queréis me expulsáis pero diré hasta el final lo que siento".

Telecinco.es

Su compañero y amigo dentro de la casa, Alejandro Albalá, no tardaba en explotar contra María Jesús, ya que también considera que "lo que no puede ser es que María Jesús vaya a un confesionario a hablar mal de Kiko Rivera y al salir le pida entradas para un concierto de su madre".

Ella quiso quedarse con la 'tranquilidad' de que “tengo claro que la audiencia dijo que yo no era víctima”. Pero todos sus compañeros se quedaron sorprendidos ante estas declaraciones y el propio presentador, Jordi González la tuvo que corregir, aunque ella no acabó de reconocerlo. Pese a todo, es cierto que la audiencia ha salvado a María Jesús cada semana ante la expulsión... ¿La harán ganadora del 'reality'?