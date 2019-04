El motivo por el que Laura Matamoros no ha podido comprar la casa de Makoke y Kiko

"Nadie me va a tomar el pelo más. No me voy a comer el marrón de Hacienda solo", así de tajante se mostraba Kiko Matamoros esta semana en una entrevista exclusiva a DiezMinutos. "No me he tirado 20 años trabajando para que Makoke y su hijo vivan a mi costa y encima me coma yo un marrón con la Agencia Tributaria. Se me han hinchado las narices y voy a por todas", declaraba. "Tengo dos casas. Un dúplex en Majadahonda (a nombre de una sociedad patrimonial de la que Makoke tiene el 99% de las participaciones y yo el 1%) y la casa de la Finca, que está a nombre de Makoke. Ella ha pagado la quinta parte del 20% de lo que costó una de las viviendas. Lo demás son pagos realizados desde mi cuenta corriente o ingresos que he hecho yo en efectivo", explicaba.

Al parecer, y según ha explicado el propio Matamoros, "mi hija Laura le hizo una oferta, y la rechazó". Según Kiko Hernández declaraba en 'Sálvame', la intención de la influencer no es otra que "quedarse con todo": “Está esperando a que a este señor (Kiko) se muera o le pase algo para ella quedarse con todas las casas”, una teoría algo despiadada que apoyó María Patiño, “sería para ella y para Javi Tudela y para Anita. Así los demás niños (los otros hijos de Kiko) se quedarían sin nada”.

Telecinco

Kiko Matamoros continuaba explicando que si Makoke "no paga esas casas, saldrá a subasta", y él tiene claro que "me niego a que Javierito Tudela se lleve el dinero y mis hijos nada. Es un jeta". Y no ha dudado en arremeter contra él: "Dice que me va a pegar". Pero, ¿qué pasa con su ex mujer? El colaborador le ha lanzado una pullita: "Makoke que trabaje".

Instagram

¿Por qué quería Laura Matamoros la casa de su padre y Makoke?

La joven se crió en Majadahona, así que quizá volver a sus raíces fue su intención desde el principio, o al menos desde que nació Matías. Aunque antes Laura vivía en pleno centro de la ciudad, desde que el pequeño llegara al mundo ha estado buscando alejarse del estrés del centro, por lo que no tardó en mudarse. Es por eso que esta casa de Majadahonda sería una de las mejores opciones... Así, además, el pequeño crecería en el mismo lugar que ella. ¿O sería para devolvérsela a su padre?