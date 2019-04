Ylenia ha sido una de las invitadas del viernes 5 de abril de Sálvame a hablar de ‘GH DÚO’, pero el programa le ha propuesto hacerse un test de compatibilidad con Antonio Tejado (que estaba en plató como colaborador del programa) y ella se ha mosqueado hasta tal punto que ha amenazado con irse. Kiko Hernández ha corrido a su encuentro y ha intentado persuadirla. “Se está liando”, ha dicho Kiko Hernández y, acto seguido, se ha marchado corriendo de plató. El presentador ha llegado a la sala VIP donde estaba Ylenia amenazando con marcharse. ¿El motivo? No quería hacerse el test de compatibilidad que le proponía ‘Sálvame’: “Venía a hablar de ‘GH’ y no quiero que parezca que vengo a vender algo”. Y es que desde que Ylenia y Antonio salieran del reality todo son especulaciones sobre su relación de amigos especiales (unas fotos entrando en un hotel nos dijeron mucho más que ellos).

Kiko Hernández intentaba persuadir a Ylenia de que el test no tenía mucha importancia pero ella, entre incómoda y divertida, se quejaba: “¡Qué encerrona me estáis haciendo! ¿No?” Segundos después, Antonio Tejado entraba en escena para intentar calmar las aguas, pero ella se alejaba diciendo que no iba a hacer “el paripé de nada” y Kiko sacaba la artillería pesada: “Truco o trato; o test o sacamos unas imágenes vuestras donde se demuestra todo”. Haciendo referencia a unas imágenes en la que Antonio Tejado e Ylenia Padilla entraban de lo más acaramelados a un hotel de Madrid después de la gala de GH DÚO. Y donde las manos de Antonio iban al pan.

Finalmente esas imágenes no fueron emitidas este viernes, aunque si las pudimos ver hace una semana. E Ylenia acababa sometiéndose a un test de compatibilidad con Antonio. Tras responder a las preguntas de Irene López Assor, la respuesta está clara: Son compatibles al 60,65%.