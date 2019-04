Leticia Sabater nos deja boquiabiertos con su último cambio estético

Ya os contábamos, hace unas semanas, que Leticia Sabater había tenido un nuevo caprichito estético. Después de someterse a varias cirugías, incluida una himenoplastia (reconstrucción del himen), ahora lo ha apostado todo para parecerse a Madonna. Quería conseguir el cuerpazo de la reina del pop y para ello, Leticia ha sido intervenida de una liposucción en la que le han extraído grasa sobrante que después le será implantada en otras partes del cuerpo que ella quiere realzar, como los glúteos y el abdomen. Dispuesta a demostrar que ha sido su mejor idea, se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para enseñar el resultado... Y hemos flipado.

La Madonna de España, como podemos conocerla a partir de ahora, ha pasado por quirófano para cambiar sus glúteos, bíceps, espalda, muslos y monte de venus.

Telecinco

Se ha hecho una 'Lipo vaser high definition six pack', una complicada intervención de más de seis horas... Y ahora luce marcados abdominales.

"Me falta un pelín el aire", confesaba. "Me he quitado toda la grasa que me sobraba, de bíceps, espalda, monte de venus, potorro… tenemos mucha grasa ahí, cara interna de los muslos, la grasa que me han quitado me la han puesto en el culo, una miniabdominoplastia, me sobraba piel debajo del ombligo".

"Me hice la marcación femenina… Créeme que esta operación me ha dolido, han sido seis ¡horas, anestesia general… cuando me levanté empecé a gritar". ¿El resultado? Cuando han pasado unos días de la operación y de ha deshinchado... ¡Así está ahora Leticia!

Telecinco

"No vas a poder distinguir si está operado o hecho en el gimnasio", confesaba ella... ¡Y tanto! Menudo cambio... Los colaboradores no pudieron evitar bromear al respecto, y es que a la reina de la salchipapa poco le queda ya de natural... Bueno, como ella misma confiesa, "el blanco de los ojos".