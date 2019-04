Anabel Pantoja explica su ausencia en el plató tras la expulsión de Irene Rosales

La buena relación que existe entre Anabel Pantoja e Irene Rosales era de sobra conocida, sin embargo, en los últimos días de Irene en 'GH DÚO' lo hemos vuelto a comprobar. Antes de conocer al primer finalista expulsado, todos los concursantes recibieron unos tiernos regalos del exterior, y la mujer de Kiko no pudo evitar emocionarse con unas bonitas palabras de la que es como su cuñada, Anabel, donde la invitaba a pasar unos días 'de solteras' en Canarias, algo que hizo sospechar a Irene que podría haber anillo de por medio... Pero nada más lejos de la realidad. La sobrina de la tonadillera ha querido explicar que de momento no hay boda "solo quiero pasar unos días con ella, sin novios ni niños", aunque para qué quedarse con las ganas, ya se encargan en su programa de ponerle un vestido de novia por adelantado.

Además, en su intervención en 'Sábado Deluxe', aprovechó para contar por qué ningún miembro de la familia Pantoja estuvo presente en el plató de Telecinco a la salida de Irene de 'GH DÚO'.

Telecinco

Irene se vio sola el día de su expulsión, no había nadie de la familia Pantoja. Anabel estaba en Canarias viendo la gala con su pareja... ¿Por qué? Ella misma lo ha explicado: "Tenía que hacer un tema de papeleo en Sevilla y no contaba con que Irene salía. Creo que el jueves mi tía no estaba en Madrid, estaba en su casa. Estuve con Irene ayer, está super tranquila, lo entendió todo… No contábamos con que salía y salió".

Aprovechó para recordar que Kiko debería ser el ganador de la edición: "Solo voy a destacar que Kiko ha hecho un buen concurso, ha convivido con su pareja, ha sido cuatro veces líder, se ha implicado, ,tomado decisiones, y se ha abierto en canal, nos ha contado muchas cosas que se las podía haber guardado". ¿Conseguirá hacerse con el maletín?

