A tan sólo dos meses del esperado 'Sí, quiero' entre Belén Esteban y su Migue, la pareja ha decidido hacer las maletas y escaparse a un lujoso hotel situado en la costa oeste de la isla de Tenerife. Una romántica escapada de la que hemos sido testigo gracias a las imágenes que ha compartido la princesa del pueblo en su cuenta personal de Instagram. Partidita de dominó, copita de gin tonic, paseos por la playa... Belén Esteban y Miguel están disfrutando de una auténtica preluna de miel. Quedan tan sólo dos meses para que Belén y Miguel sean marido y mujer. El próximo 22 de junio la pareja se dará en el 'Sí, quiero' en la Finca La Vega del Henares, cerca de Madrid. Este se está convirtiendo en uno de los mejores años para la 'princesa del pueblo' ya que a su boda se suma la alegría de haber ganado el juicio a Toño Sanchís y haberse quedado finalmente con su casa.

Belén ha presumido de los paisajes de la isla, del buen tiempo, pero sobre todo de la compañía, Miguel Marcos, el hombre que ha conquistado su corazón y que próximamente se convertirá en su marido. Desde que anunció la feliz noticia, las incógnitas sobre su enlace no han cesado. Sobre todo, lo relacionado con los invitados, pero ya está todo resuelto, pues Belén ya ha enviado las invitaciones a su boda. No todos sus compañeros de 'Sálvame' tendrán el privilegio de asistir a la boda del año, ya que Belén ha sido muy clara: solo quiere que estén sus amigos de verdad. Entre los que no faltarán están Kiko Hernández, Mila Ximénez, María Patiño, Gema López o Terelu Campos.

La gran incógnita es el vestido que lucirá Belén Esteban el día de su boda. La colaboradora no ha contado nada de su vestido de novia, es un super secreto que no desvelará hasta el mismo día del 'Sí, quiero'. Eso sí, Belén ya se está preparando para ese día, haciendo dieta, con la que ha conseguido bajar de peso y sobre todo cuidándose de cara al gran día.

Lo que está claro es que la boda de Belén con Miguel será el acontecimiento del año, tal es la importancia del evento, que Belén ha pedido en numerosas ocasiones a la dirección del programa que ese sábado 22 de junio se grabe ‘Sábado Deluxe’ por la mañana para que sus compañeros puedan asistir a la boda. ¿Se paralizará la televisión ese día con motivo de la boda del año? Sólo quedan dos meses para saber el vestido que lucirá y quiénes serán los más de 290 invitados. De momento sabemos cómo será las despedidas de soltera, que no se admitirán móviles, que habrá 290 invitados, 10 testigos.