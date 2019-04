Los momentos inolvidables de Kiko e Irene en 'GH DÚO'

Se han convertido en una de las parejas más queridas de la primera edición del 'reality', y aunque no han conseguido llegar a la última semana de concurso juntos, ambos se metieron en la final. ¿El motivo? Nos han regalado momentazos. Tanto juntos como separados. Pese a que solo Kiko Rivera puede hacerse, ya, con el maletín, hay momentos que nunca olvidaremos... Así ha sido el paso de Kiko Rivera e Irene Rosales por la casa de 'GH DÚO'. Repasamos sus mejores momentos.



La ilusión con la que llegaron

Con más ganas que nunca, Kiko Rivera llegó a la casa de 'GH DÚO' con toda la fuerza del mundo gracias a entrar acompañado de Irene Rosales. Ya ha reconocido, en más de una ocasión, que quizá si su mujer no le hubiera acompañado en la aventura, no habría aguantado tanto... Desde luego, sus caras de ilusión hablaban por sí solas.

35 cumpleaños de Kiko (aunque acabó en una pequeña discusión)

El cantante celebró su 35 cumpleaños entre las paredes de Guadalix, un momento que quiso compartir con sus seguidores, totalmente emocionado: "Hola familia, pues sí, ya es mi cumpleaños. Hoy cumplo 35 años y lo celebro de una manera única y especial, aquí en la casa de GH con mis compañeros que tuvieron el detalle de hacerme un regalito que guardare para el recuerdo. Gracias a mi bella mujer por ser la líder en ese regalo, es lo mejor que tengo en mi vida: ella", escribía Kiko en su blog.

Ella le devolvió las palabras de cariño celebrando con él un cumpleaños inolvidable y sorpresa en la casa. Sin embargo, no acabó del todo bien... Kiko se sintió algo molesto porque, a su parecer, Irene no había estado con él tanto tiempo como hubiese querido, y es que era como 'la representación' de su familia en la casa, y la quería a su lado 24/7.

Cuando han sido líderes

La pareja puede presumir de haberse hecho con el liderazgo de la casa en alguna ocasión, y además, no han sido los "eternos nominados" como otros de sus compañeros, como es el caso de María Jesús Ruiz... ¿Qué más se puede pedir?

Cuando se unieron, literalmente

Unidos ya estaban, están y estarán, pero en esta prueba semanal les tocó unirse literalmente y pasar el día pegaditos... ¡Y no lo llevaron nada mal!

El amor por su familia

Son muchas las veces en las que ambos han aprovechado para mandar un mensaje a sus hijas, y es que si algo han echado de menos en la casa de 'GH DÚO' es a su familia.

Además, el 30 de enero, Carlota, la hija menor de Kiko e Irene cumplía un añito y tanto el DJ como su mujer, Irene, reconocían estar tocados al no poder estar junto a ella, y su hija mayor, para celebrarlo. Es por eso que el programa quiso hacerles un 'regalo' mostrándoles unas imágenes actuales de sus hijas, y ambos rompieron a llorar de felicidad.

Los momentos más divertidos de Kiko

Nunca olvidaremos a "KikoRina", el alterego de Kiko Rivera, una mujer completamente enamorada de Juan Miguel... ¡Qué momentazo!

¿Y la caída más viral del concurso? Imposible olvidarla... ¡Pobre Kiko!

Ojalá sea un adelanto de Kiko Rivera cuando se enfrente en el televoto a Sofía. #GHDUOLimite2 pic.twitter.com/vB4mN9J9G6 — Pirata de Aitana (@PirataGH) January 22, 2019

Sus momentos más románticos

Besos, abrazos, caricias... y palabras de lo más románticas que han compartido durante todo el concurso. Todos esos detalles nos han hecho ver que Kiko e Irene son una pareja más que consolidada y el amor traspasa la pantalla.

Irene Rosales demostró su infinito amor de una manera más: ¡Pidiendo a sus seguidores que hicieran ganador a Kiko Rivera! Un gesto de lo más tierno que fuera se han tomado a rajatabla y no divieron votos entre ellos para dárselos todos al cantante.

El hijo de la tonadillera ha confesado, además, que esta experiencia ha servido para volverse a enamorar de su chica... ¡Se ha re enamorado! "Esto ha sido como una luna de miel, como vivir nuestro primer noviazgo... Me he enamorado aún más de ella".

Y no dudaba en dedicarle unas tiernas palabras a su chica, que las recibía emocionada en plató: "Me siento orgulloso de la mujer que tengo, de tenerla al lado, me ha dado lo más bonito de mi vida... Me siento orgulloso de cómo se ha portado, de lo que ha trasmitido". Además, tiene claro que "si yo gano esto, esto es más de ella que mío".

Y no solo románticos... ¡También los más ardientes! Aunque Irene se negó a tener una hora sin cámaras con su chico, suponemos que por vergüenza y respeto a la familia.

Su romántica despedida

"En unos días, tiki-tiki", le lanzaba Irene Rosales a Kiko antes de abandonar la casa de Guadalix. Han aguantado hasta la recta final del concurso juntos, así que la despedida no fue tan amarga como si se hubiera producido meses antes. Con más besos que nunca y un Kiko incrédulo ante la expulsión de su chica, se despedían (para volver a verse en cuestión de días) como si fueran a pasar meses.

Algunos momentos complicados

No todo ha sido un camino de rosas, la pareja, como una pareja normal, ha tenido sus más y sus menos dentro de la casa. Discusiones por las tareas del hogar, alguna que otra decepción... Pero nada que no hayan solucionado en un par de horas. ¡Nos encanta esta pareja!