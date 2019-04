La 'chica reality' ha concedido una sincera entrevista a Emma García en 'Viva la vida' tras el duro encontronazo vivido con su ex, Alejandro Albalá, que se enteró, a su salida de 'GH DÚO', de las fuertes palabras que Sofía le había dedicado. "Soy una víctima anulada como persona", declaraba la joven en 'Lecturas' en una entrevista que ha provocado mucho dolor en el entorno del que fue su compañero de concurso. ¿Se arrepiente de lo que dijo? Ella misma ha confesado que "ha sido erróneo utilizar la palabra 'anulada", sin embargo sigue 'en sus trece' y considera que así ha sido su historia: “No nos podemos arrepentir de las historias que uno vive”.

"Mi gran error ha sido ser incoherente y no ser consecuente con mis palabras", ha declarado la ex concursante. Sin embargo, ha reconocido que “por mucho que quería dejar esa relación, hay un enganche que me hacía querer estar con esa persona”.

"En la vida al final hay momentos que no son tan bonitos... Dentro lo he pasado realmente mal en muchos momentos", asegura Sofía, "ahora no tengo contacto con él, no lo veo, es muy diferente a estar dentro de la casa, que por muy claras que tuviera las ideas...". Ha reconocido que "no fui capaz de zanjarlo y tomar una decisión radical".

"Una cosa es el amor y el querer bien y otra cosa es el malquerer, y tanto él como yo nos hemos mal querido", confiesa, "hay imágenes bonitas pero el fondo no lo es". Actualmente, cuenta la ex concursante, "no lo he vuelto a ver, pero es algo bueno porque ahora no tengo que estar 24 horas con él otra vez. Tampoco creo que él quiera estar conmigo", asegura. "Que se tome su tiempo para procesar toda la información, no creo que quiera hablar conmigo ni creo que sea necesario", zanjaba Sofía, aunque algunos de los colaboradores sí creen que ambos necesitan ese reencuentro.