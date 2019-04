Torito entra en 'Sálvame Okupa' y la lía en el jacuzzi

Los integrantes de 'Sálvame Okupa' lo están pasando en grande, aunque quizá sea por la tranquilidad que recorre sus cuerpos al saber que esta aventura solo durará unos días... Ya sabemos los estragos que causan los meses en la casa de Guadalix... Por eso de momento todo (o casi todo) es buen rollo, risas y fiesta, y así lo han demostrado cuando ha llegado a la casa el mismísimo Torito. El reportero de 'Viva la vida' se ha adentrado en el 'reality' para sorprender a los colaboradores de Telecinco con un divertido juego, pero antes de eso... Antes de eso ha sido, simplemente, Torito, y la ha liado parda en la casa.

¿Lo primero que ha hecho? ¡Meterse en el jacuzzi! Con ropa y todo, porque para qué quitársela... Y desde allí ha ido llamando a los concursantes para que le acompañaran, y allá que han ido Gustavo González, Chelo García-Cortés, Anabel Pantoja y Antonio Montero.

Telecinco.es

Y no contento con eso, la ha liado aún más con sus palabras, y es que Torito se ha atrevido a decirles a los concursantes que él no será el único que suba a la casa, asegurando que entrará un colaborador de cada programa de Telecinco a acompañarles en la aventura. Algo que no todos se han creído pero, que de ser cierto, estarían encantados con la idea.

Telecinco.es

"Estoy encantado de estar aquí", ha confesado el reportero, "no se hasta cuándo me tengo que quedar", y ciertamente ni él sabía si su permanencia sería duradera o solo iría a pasar la tarde. Los habitantes, desde luego, se han quedado a cuadros al ver a Torito, y más cuando gritaba a los cuatro vientos "que soy concursante". Ellos lo han celebrado a lo grande, cantando y bailando juntos, ¡menudo buen recibimiento a Torito!