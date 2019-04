Risto Mejide está acostumbrado a ser objeto de polémico por sus comentarios espontáneos en los que no establece ningún filtro de nada antes de abrir la boca. Y claro, esto le puede acarrear más de un problema con la gente de la que habla, algo que de hecho le ocurre muy a menudo. En esta ocasión la polémica ha sido a causa de la Catedral de Notre Dame que fue víctima de un incendio accidental durante sus labores de restauración, y el hecho fue comentado en directo en 'Got Talent' donde el jurado catalán no pudo evitar comentar.

Gtres

"Tiene narices que se esté quemando Notre Dame y los puentes de Calatrava sigan en pie", exclamaba espontáneamente el catalán dando un gratuito zasca al arquitecto causante de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o el puente de Lusitania situado en Mérida, entre otras muchas obras. El estilo de Calatrava es siempre muy comentado y ha sido objeto de burlas desde el inicio pero Santi Millán, al escuchar este comentario quiso evitar que este fuera uno de los momentos de burla contra el arquitecto así que intentó desviar la conversación con un "tampoco son tan feos", algo que Risto entendió rápidamente apostillando un único "bueno..." a la conversación.

El comentario no trascendió más allá puesto que en esta ocasión, las redes sociales estaban ocupadas en conocer la última hora del incendio que, finalmente, ha respetado la estructura de la Catedral y únicamente ha afectado a parte del techo y la aguja, una incorporación posterior al edificio que se añadió en el siglo XIX, cuya cima finalmente ha caído debido a las llamas y el mal estado en el que se encontraba. De hecho, la restauración a la que se estaba sometiendo era en gran parte a causa de esta aguja. Por lo menos debemos aplaudir que las piezas de arte siguen intactas y no hubo que lamentar heridos.