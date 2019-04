Kiko Hernández nos recibe en el Bingo Las Vegas para repasar su trayectoria personal y profesional. Ha elegido este local porque, aunque no es muy binguero, mantiene un vínculo muy especial con su dueña, Begoña, desde hace 19 años. Aquí ha vivido momentos muy divertidos como cuando les tocó un crucero a él y otros compañeros del programa "al que no pudimos ir porque siempre nos falta tiempo para todo". Kiko asegura que, con sus compañeros de 'Sálvame', hay buen rollito. "Nos tenemos mucho cariño y nos lo pasamos muy bien cada vez que venimos aquí, pero las celebraciones no son como antes. Se hace muy monótono porque son ya muchos años trabajando juntos" afirma y no se atrevería a decir de quién se prescindiría. "Creo que los que estamos somos los que tenemos que estar. Somos los mejores colaboradores que hay en la puñetera televisión de este país"



Kiko, con americana negra de Marciano Los Ángeles, 229 €; pantalón negro y camisa blanca de Marciano Los Ángeles, 129 € y 119 €; botines de Boy Tie, c.p.v.; anillos de Zara, 12,95 €, y reloj Versace, c.p.v. Ana Ruiz HEARST

Kiko sigue "soltero y entero" y cree saber por qué. "Soy insoportable y muy egoísta. No me planteo ni ahora ni en el futuro vivir en pareja. Vivo muy bien solo. Si de vez en cuando quiero tener algo, lo tengo. Pero soltero hasta la muerte. No me veo capacitado para mantener ninguna relación" y añade que le dedica todo su tiempo libre a sus hijas, Abril y Jimena. "Acaban de cumplir dos añitos y están como si no fueran prematuras ya" explicó y añadió que las dos han sacado algo de él. "Una tiene mi carácter cuando en 'Sálvame' me da el brote, y la otra tiene la parte cariñosa que saco muy de vez en cuando. Pero yo es que me las como. Se me cae la baba con las dos. Con cada cosa, con cada gesto, con cada palabra que tienen" aunque reconoce que le da pereza cambiar pañales pero le encanta jugar con ellas y contarles un cuento. "Están súper enganchadas con Caperucita Roja y yo también. ¡Ahora estoy enganchado a Netflix y a los cuentos de mis hijas!".



Con pantalón deportivo gris de Zara, 25,95 €; sudadera de Zara, 18,95 €, y deportivas de Zara 49,95 €. Ana Ruiz HEARST

El colaborador de 'Sálvame', que se da un 9 como padre, también está rodando la película 'El ídolo' con Andreu Castro."Estoy muy contento y muy feliz. Todo lo que sea hacer algo distinto a lo que llevo haciendo 18 años en televisión, es un balón de oxígeno. Profesionalmente, creo que es una oportunidad para mí. Además, a raíz del tema de la película, me han ofrecido dos cosas en la misma línea, pero que no puedo avanzar. Dos cosas que son muy potentes y que van tan rápidas que creo que se van a terminar antes que la película" y adelantó que sus hijas no le acompañarán a Santo Domingo cuando rueden en la isla. "Era una locura llevarlas 2 o 3 semanas y exponerlas a un bicho, a una picadura… Si fueran 2 meses o más tiempo, sí vendrían, pero ellas están muy bien aquí, con su guardería. ¡Tendré que estar haciendo Facetime todo el día para verlas!".



El colaborador, con sahariana de Tommy Hilfiger, 249 €; pantalón chino de Tommy Hilfiger, 139 €; cinturón de Levis, 35 €; zapatillas de Zara, 49,95 €, y camiseta de Sprint 19 €. Ana Ruiz HEARST

Durante la sesión de fotos, Kiko nos confesó si le gustaba la moda. "Sí, a la última moda de 1996 (ja, ja, ja), porque la gente que me sigue a diario verá que todavía saco ropa de 'A tu lado'. No me gusta tirar ropa y la cuido mucho. Muchos de mis compañeros se ponen la ropa sólo una vez y es prestada, yo todo lo que me pongo es mío y, si me gusta, me lo pongo más de una vez" afirmó y nos confirmó que es coqueto. "Sé qué tipo de ropa me gusta llevar y con qué ropa me siento cómodo. Pero prefiero estar cómodo a estar guapo. ¡Y porque no puedo ir en chándal o en pijama al programa, que si no iría así!".



Kiko, con americana D’S damat, c.p.v.; denim blanco de Guess Jeans, 89,90 €; deportivas de Zara, 49,95 € y camiseta de Springfield, 19,99 €. Ana Ruiz HEARST

El presentador desvela que no va mucho de compras. "¿Para qué me voy a ir de compras si tengo 80 armarios llenos de ropa? ¡Si tengo cosas que todavía no me he puesto y yo creo que no tengo días para ponérmelo!" y que nunca se pondría un fular. "Mis básicos son un vaquero ceñido tipo slim y siempre camisas negras" contó.

Con américana azul de Marciano Los Ángeles, 259 €; pantalón de Marciano Los Ángeles, 129 €; deportivas de Zara, 49,95 €; camiseta de Antony Morato, 35 €, y anillos de Zara, 12,95 €. Ana Ruiz HEARST

Kiko nos explicó sus secretos para estar así de estupendo. "Vivo en una dieta constante con el ayuno intermitente. Como lo que me da la gana. Me gusta sobre todo el picoteo, lo que más engorda. Pero luego hay un día a la semana en el que no como nada. Tomo mi café con leche por la mañana y sólo bebo agua. Me mantengo en mi peso y estoy ideal. Mido 1,85 y peso 72 kg" contó.

