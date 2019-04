¡La cosa está calentita entre Omar Montes y Asraf Beno! Los dos ex de Chabelita acabaron enfrentándose durante la última conexión en directo del cantante con ‘Ya es mediodía’. “¿Pero no era en Turquía el tratamiento que te estabas haciendo en el pelo?”, le preguntó el modelo a su rival televisivo al verlo en una peluquería, haciendo alusión a su hipotética calvicie. “Por el símbolo que llevas en la frente, Harry Potter, ese símbolo de guaperas”, replicó el entrevistado, recordando la cicatriz que Asraf lleva en la frente por culpa de una reciente agresión en una discoteca. Tras este saludo de lo más ‘cordial’, el cruce de improperios fue en aumento.

Telecinco

“Estás siendo como el perro de Tintín, siguiendo a Isa todo el rato. No sabe cómo promocionarse para ‘Supervivientes’ y lo que está haciendo es buscarla todo el rato. Es la única manera de entrar por todo lo alto”, afirmó el colaborador del programa. “¿Has terminado Harry? Que ahora me va a tocar a mí y voy a entrar fuerte. Tómate tu tiempo”, advirtió el intérprete de ‘Morena’.

“¿Tú sabes que a mí Isa me llama un día sí y otro también? Hasta en los momentos íntimos ponéis mi música. ¿No te da vergüenza? […] De todas formas, no puedo meterme contigo porque yo con mis fans no me meto”, expuso Montes, despertando un gran revuelo en plató. “En verdad te camelo. Te agradezco mucho que escuches mis canciones”. Al escuchar sus palabras, el actual novio de la hija de Isabel Pantoja optó por meterse con la cadena de oro que Asraf lucía en el cuello. “La cadena de diamantes vale más que tú. ¡En tu vida vas a tener algo que valga más que esto! Hoy en día, tú no te puedes compararte conmigo. Cuando tú vas a por chicle, yo ya vengo haciendo pompas”, replicó Montes.

Telecinco

Pese a que Sonsoles Ónega intentó poner orden, escandalizada por el tono que estaba adquiriendo la entrevista, el ‘culebro’ siguió con su discurso. “Tengo un programa en mi móvil que cada vez que alguien me llama se queda todo grabado. Si yo te demuestro a ti que Isa me llama todos los días, porque quizás tú como hombre no la sirves, ¿qué te parecería?”, le preguntó a Asraf, quien no hacía más que reírse en su asiento. “A Omar se le conoce por ser un poco Casper”, indicó. “Si te han cambiado por mí, no pasa nada”.

Omar aseguró que tenía la manera de demostrarlo y desveló que Isa también hablaba con sus amigos íntimos. “Si yo tengo una llamada de Isa en los últimos cinco días, ¿tú no vuelves a salir en la tele?”, le propuso Montes a Beno. “¡A este le gusta más la tele que a un tonto una piruleta!”. Cansada de la escenita, la presentadora intervino para darles un tirón de orejas: “Si yo estuviera en la piel de Asraf, me sentiría dolida, aunque no sé si vosotros os movéis en estos códigos… Estás diciendo cosas muy duras”.

Telecinco

Pese a todo, aquellos siguieron erre que erre. El ‘illuminati’ acusó al Míster de buscar la fama a cualquier precio, llegando a poner en duda su sexualidad. “Si no fuera Isa, sería el maestro Joao. A ti te da igual uno que otro, lo único que buscas es fama”, dijo. Al cuestionar Asraf su carrera como cantante, Omar defendió sus logros: “Sin entrar en la tele, mi disco está en el número diez de los más vendidos de España”.

Como el ‘culebro’ comenzó a soltar un sinfín de burlas relacionadas con Asraf y el universo de Harry Potter, Ónega decidió redirigir la conversación hacia la futura convivencia en Honduras de Omar con Isabel Pantoja, quien en su día declaró que no le gustaba el cantante para su hija. “No quiero hablar sobre eso. Yo me llevo muy bien con ella y el hecho que no le guste para su hija lo respeto. No soy un billete de 500, así que no le puedo gustar a todo el mundo”, apuntó Montes. “Según lo que yo sé, a ella le gusto mucho. Siempre que he estado con ella me ha tratado muy bien. No puedo decirte nada malo de ella”.