Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero hay partes Y PARTES, y cuando se trata de una pareja, a veces una nueva oportunidad es lo que hace falta para volver a prender la llama, no sólo de la pasión, sino también del amor. Después de haberse puesto verdes públicamente, Violeta Magriñán y Julen han vuelto a las andadas, y si hace unos días ellos mismos lo confirmaban en sus redes sociales (y ella, además, con un vídeo en su canal de MTMad), ahora tienen algo de lo que arrepentirse: el no haber hablado antes para solucionar sus problemas, porque ahora ella se marcha 3 meses (en el mejor de los casos) a Honduras...

Mediaset

La pareja ha pasado estos últimos días sin despegarse el uno del otro, y ella misma dijo que les había sido imposible hacerlo: su reencuentro fue "de película", y en una habitación de hotel lloraron y se quisieron a partes iguales: "No congeniamos en casi nada, pero nos amamos como locos. Nos hemos dado cuenta de que no podemos estar el uno sin el otro".

Mediaset

Ahora, ambos lo van a pasar mal al no poder recuperar el tiempo perdido, pero ella tiene una misión: ganar 'Supervivientes', aunque para que su recién recuperado churri no se olvide de ella, Violeta le ha dejado una marca de guerra: un chupetón en todo el cuello que tiene pinta de que le va a durar varios días... "Amarillos. Así son los chupetones de Violeta", bromeaba Julen en el último vídeo de la ex viceversa.

Mediaset

Violeta, por su parte, está de lo más emocionada por irse a Honduras, y ya tiene los modelitos listos, aunque lo que no ha conseguido aún ha sido hacerse a la idea de que se va: "Hasta que no me tire del helicóptero no voy a decir 'estoy en Supervivientes'. De momento no lo asimilo. Es que hace 2 años yo me estaba levantando los jueves a las 5 de la mañana para ir a la tienda a trabajar y hacer intensivo de 8 y 9 horas, con media hora para comer, y por la noche quedaba con mi novio de entonces para ver 'Supervivientes'. Y me chupaba las 4 horas de programa después de haberme levantado a las 5. ¡Y este año me voy a tirar yo de ese helicóptero! Es 'heavy' de asimilar".

Mediaset

Mediaset

Lo heavy será aguantar sin comer, sin ducharse y sin hacerse las cejas durante 3 meses... ¡Suerte y ánimo, Violeta!