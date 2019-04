La gran final de ‘Got Talent’ ha estado plagada de tensión, pero no solo por saber quién se coronaba como flamante ganador de la edición... Estamos acostumbrados a ver a los miembros del jurado, formado por Risto Mejide, Eva Isanta, Paz Padilla y Edurne, tirarse los trastos a la cabeza cuando discrepan en las valoraciones. Sin embargo, lo que es menos habitual es que haya roces entre estos y el presentador, Santi Millán, quien intenta mantenerse ajeno a sus constantes movidas y brillar como el divertido y ‘buenrollista’ maestro de ceremonias que es. Por ello, nadie se esperaba el ‘zasca’ que le soltó a Paz, dejándola un tanto descolocada.

Telecinco

El grupo de baile D’oo Wap aspiró a alzarse con la victoria interpretando un popurrí de la banda sonora de ‘Grease’. Edurne, que fue durante varios años la protagonista de este musical a su paso por los escenarios españoles, se mostró encantada con la actuación, lo mismo que le pasó a Paz Padilla, quien acabó confesando que siempre quiso parecerse a Sandy. "A mí me habéis tocado la fibra porque yo toda la vida quise ser ella”, dijo en referencia al personaje que interpretó en la gran pantalla Olivia Newton-John.

“Toda mi vida haciendo eso de…” señaló antes de arrancarse a cantar a su manera uno de los temas más recordados de la película, ‘You're the One That I Want’. “Con ese traje pegado, pegado, que se ve todo el método braille. Y tengo que decir que la amo a ella”, continuó explicando Paz. La emoción de la presentadora de ‘Sálvame’, que parecía ya verse con el pelucón rubio de Sandy, fue cortada por lo sano ante el ‘zasca’ que le pegó Millán. “Yo es que te estaba mirando y estaba diciendo… Es Olivia, es Olivia, pero la de Popeye”, le espetó en su cara.

Telecinco

“Pero, a ver, Robert Redford, ¿tú qué?, ¿te crees él?, ¿ahora vas de guapo?”, replicó Padilla, aceptando el envite con una sonrisa en la cara. Intentando correr un tupido velo ante su supuesto parecido con una Olivia muy diferente a la cantante australiana, le preguntó al presentador el significado de la primera frase de la canción, no sabiendo este darle la respuesta correcta. Tras su speech, Paz le devolvió la palabra tirando de ironía: “El guapo ya puede seguir…”.

Pese al buen hacer del grupo de baile, la audiencia dio la victoria a la murga Zeta Zetas. La agrupación canaria se metió a los espectadores en el bolsillo con un tema que trata la soledad y el aislamiento, y lo hizo tocando puntos muy delicados de la sociedad en la que vivimos: igualdad, transexualidad, violencia machista y el abandono de ancianos. Su actuación logró conmover incluso al mismísimo Risto Mejide. “Os pondríais todos los días en prime time nacional para que os vea todo el mundo… Me sabe mal que si os lleváis el premio os vais a llevar 20€ por barba”, bromeó el presentador. Que decimos nosotros, con 25.000 euros en el bolsillo, a algo más tocarán…