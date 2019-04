Alejandra Rubio ha decidido hablar, alto y claro, del problema de salud que le amarga la vida. La hija de Terelu Campos ha utilizado la última entrega de su vlog 'Black Sheep' en el canal de Mtmad, donde ya habló de sus tatuajes y nos hizo un 'closet tour' , para desvelar qué le ocurre en la espalda. "Con 15 años, me empezó a doler muchísimo la espalda, al andar, y mi padre decidió llevarme al médico. Me hacen una radiografía y ésta revela que tengo una gran escoliosis en la espalda. La escoliosis es una desviación de la columna no se sabe por qué... Os voy a enseñar una radiografía de mi espalda, es de cuando tenía 15 años y hace un par de meses me la volví a repetir y sigue igual o me la cuido o al final voy a tener que pasar por quirófano porque me duele muchísimo" contó.

"Como veis, tengo una desviación bastante potente, tengo como una S. A raíz de la desviación de la espalda, se me ha desviado la pelvis con lo que un lado de la cadera lo tengo metidito y, el otro, completamente recto... Tengo un poco de complejo porque, cuanto más delgada estoy, más se me nota" añadió.

Alejandra también desveló los primeros episodios que revelaron que su problema de espalda se estaba agravando. "Yo nunca he sido amiga de los tacones hasta que he cumplido unos años que dije que me gustaría ponérmelos para salir. Pero cada vez que me ponía unos sin plataforma me pasaba algo. Una vez me acuerdo que estaba con Álvaro en una discoteca donde él estaba pinchando y ya íbamos a cerrar cuando, estaba sentada, me iba a levantar y no pude moverme, la espalda me hizo placa y no me podía mover. Me puse súpernerviosa, Álvaro corriendo, me cogió nos metimos en un taxi. Nos fuimos a casa y, con una manta eléctrica, no podía respirar del dolor. Estaba en la cama como una momia y no podía respirar. Ha sido uno de los peores dolores de mi vida" contó.

"A partir de ese día ha empezado a ser más constante, me da, que llevo la cuenta, cada mes, mes y medio. Si me pongo tacones, me peta la espalda. Otra vez que me pasó que fue también muy complicada fue haciendo la compra en Mercadona con mi amiga Marta. Llevaba unas botas con un poco de tacón pero sin nada de plataforma. Iba yo con mi carrito y de repente empezó a dolerme un poco la espalda y placa, me quedé en el sitio y me tuve que quitarme los tacones, ir por todo el Mercadona descalza, Marta llevando todas las bolsas de la compra y yo por los pasillos del parking descalza y hasta mi casa descalza porque no me podía ponerme los tacones" dijo.

Alejandra sabe cuál podría ser la solución para no tener que pasar por el quirófano pero hay un problema. "Al final lo que me ha dicho el médico que tengo que hacer es nadar, me ha dicho o nadas o vas al quirófano pero odio nadar bueno, no, lo que pasa es que soy súper escrupulosa y en las piscinas públicas, gimnasios me da asco y entonces no puedo ir a nadar porque me da asco meterme en una piscina pública" desveló. ¿Conseguirá Alejandra Rubio vencer su fobia a las piscinas públicas y mejorar de su espalda? Tendremos que esperara a nuevas entregas de Mtmad para saberlo.