La última gala de 'Supervivientes' estuvo cargada de emociones. Fuimos testigo de la primera expulsión, la de Loli Álvarez, asistimos al abandono (obligado y con posibilidad de regreso) de Violeta, vivimos nuevas broncas... ¡Y un cambio de equipos! El programa dio un giro y los integrantes de la isla formaron nuevos equipos. Ahora Carlos Lozano, Chelo García-Cortés, Dakota Tarraga, Lidia Santos y Oto Vans conviven juntos y nada más y nada menos que en la playa de los señores, la localización con más beneficios del concurso (al menos en cuanto a comodidades se refiere).

Todo gracias a Fabio, que decidió mandar allí a sus compañeros sobre todo para ayudar a Dakota y Oto, que todavía no habían probado el buen sabor de los señores... Pues ya lo están haciendo, y están flipando. Nada más llegar a la isla, Dakota se dirigió corriendo y gritando hacia una pequeña mesita con silla donde había comida. Allí se sentó junto a su compañero Oto y ambos fliparon; "No me lo creo, nos estamos sentando en una silla".

Y la cosa siguió... "¡Ay, que tenemos baño, mis muertos!", y cada paso que daba más alucinaba, "yo me quedo aquí, voy a llorar", confesaba mientras se tumbaba en la hamaca para relajarse y probarlo todo.

Después de tantas nuevas y dulces sensaciones, los concursantes han analizado cómo está siendo su segunda semana en Honduras, viviendo en la playa de los señores. Los cinco concursantes coinciden en que ya se va notando el cansancio, pero prometen resistir en la isla. Dakota ha confesado que físicamente se encuentra "super bien, divinamente", y ya está, sobran las palabras. Oto, sin embargo, está "raro" sobre todo por la comida... "Me encuentro como plof, no tengo mi comida diaria, mis dulces...", ha confesado, pero "espero superarme a mí mismo".