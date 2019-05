Esta misma semana, la mujer de Chelo García-Cortés, Marta Roca, se ha convertido en foco de toda atención y no por buenos motivos precisamente. Muchos seguidores de 'Supervivientes', y hasta colaboradores de Telecinco, creen que Marta Roca no está cumpliendo su función en el 'reality' como defensora de su mujer. Belén Ro comentaba que "no hay ni un tweet, ningún mensaje en redes que pida la salvación de Chelo, pero qué tipo de defensores son esos...", unas palabras que apoyaba Kiko; "Deja de pasear tanto y ponte un poquito con tu mujer. Ponte con sus redes sociales, trabaja un poco, un esfuerzo, haz algo por tu mujer". Y es que Marta le está haciendo un flaco favor estando tan ausente de las redes justo cuando está nominada... Ahora ella se ha explicado.

Marta Roca se ha defendido diciendo que no le gusta mucho hablar y que ir al Deluxe para defender a Chelo no está entre sus planes porque "no es mi profesión" y porque cree que "Chelo se sabe defender solita, yo voy los martes y jueves que es cuando me toca".



Telecinco.es

Pero la superviviente no está bien, de hecho, desde Honduras, ha lanzado un mensaje a sus compañeros de 'Sálvame' pidiéndoles su ayuda para ser salvada este jueves, que está en la cuerda floja... Sobre todo a Belén Esteban, que según su compañera, "tienes un ejército". Y así lo ha hecho la princesa del pueblo.

"En la vida hay gente que ayuda a la gente, no es pelota”, ha asegurado Esteban, y es que es una de las principales críticas que recibe Chelo en su aventura. "Belenistas, sé que siempre estáis conmigo y con la gente a la que quiero, salvad a Chelo que es amiga y la quiero", ha pedido. Unas palabras que Rosa Benito apoya: "Es la única persona que todavía no ha dicho que quiere abandonar".