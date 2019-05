‘Viva la vida’ se ha puesto en contacto con Julián Muñoz para preguntarle por las últimas novedades de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’, pero antes de contar sus impresiones, el ex político ha querido lanzar un mensaje a Belén Esteban, que se ha estrenado como colaboradora del programa. Aunque asegura que no está del todo bien, ya que le han vuelto a dar sus 'achaques', pero "sobrevivo que es mucho", se ha mostrado animado a la hora de hablar con los colaboradores. “Enhorabuena, Belén, que te vas a casar. Belén, corazón, me alegro mucho", comentaba sorprendido el ex político vía telefónica al oir la voz de Esteban, que no la esperaba en el plató.

Además, ha confesado que está encantado con la actuación de Diego Arrabal en el programa, "ha pegado un cambio... No tiene pelos en la lengua, olé tú", le ha alabado. Pero entonces ha entrado en materia; "Veo muy poquito Supervivientes, pero quiero decir que cada uno es libre en esta vida".

Telecinco.es

"La he visto diciendo que pesca muy bien, pero yo me acuesto muy pronto", ha confesado, pero sobre su ¿historia de amor con Colate? lo tiene claro; "Me parece muy bien, qué cosa más bonita el amor". Poco más que decir... Lo que asegura es que no siente "nada" al verla en televisión, "fue un capítulo de mi vida que está cerrado".

No se ha querido mojar sobre si Colate es el tipo de Isabel, el cree que "cada uno es cada uno". Sobre el comportamiento de Chelo considera que no es criticable, "tiene criterio propio y hace lo que ella cree que debe hacer". Además, ha contado que él no puede votar, porque está 'inhabilitado', pero en caso de poder hacerlo, ¿votaría por Isabel? "Mejor me callo", ha confesado sin querer mojarse.