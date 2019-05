Cuando hablas más de la cuenta, corres el riesgo de meter la pata hasta el fondo. Y si no, que se lo pregunten a Poty, Belén Esteban, Kiko Hernández, Ana Obregón o Beatriz Cortázar cuyas últimas declaraciones públicas no han sido de lo más acertadas, ¿o tal sí? Todo depende del cristal con que se mire. Lo cierto es que a nuestros famosos a veces se le va la lengua, no cuidan sus declaraciones y ¡zas! dicen lo que piensan. Y seguramente llevan razón, eso no lo discutimos, el problema es que cuando lo leen, reculan y reniegan de sus propias palabras. Vamos que 'donde dicen digo, digo Diego' e intentan matizarlas, suavizarlas e incluso desmentirlas, aunque a veces ya es demasiado tarde.

Ser un personaje público tiene muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes. Y uno de ellos es, precisamente, hablar más de la cuenta en determinados foros. Si lo dices en 'petit comité', el desaguisado puede ser pequeño e incluso, con un poco de suerte, pasar desapercibido pero cuando eres famoso, la cosa cambia ¡y mucho! Especialmente porque todo lo que concierne a tu 'vida y milagros' es de interés público. De eso saben mucho la Esteban, la Obregón o Kiko Hernández, por mencionar algunos. Lo que ellos hacen, para bien o para mal, siempre genera expectación sin proponérselo.

Y nosotros estamos ahí para hacer de 'abogados del diablo', recoger sus declaraciones y publicarlas. ¡Vaya perlitas que sueltan! ¡No tienen pelos en la lengua! ¿Todavía no sabes qué han dicho Poty, la Esteban, la Obregón, Kiko Hernández y la periodista Beatriz Cortázar para estar en el ojo del huracán mediático? No te preocupes porque a continuación te reproducimos '¿Quién dijo qué?' para que tú puedas juzgar si sus declaraciones son acertadas o no. ¿Te atreves a ser juez de nuestras 'celebrities' y dar tu propio veredicto al respecto? Solo tienes que votar a la pregunta que te planteamos. ¡Tu opinión es superimportante!

Pony

Archivo

"Lo ocurrido con Bustamante no tiene explicación".



Belén Esteban

Archivo

"Malú, Albert, decidlo, no pasa nada. Si estáis enamorados, decidlo".

Kiko Hernández

Ana Ruiz

"Rafa Mora tiene más tetas que Lidia Santos".

Ana Obregón

Archivo

"Me casé por equivocación con Isabel Pantoja".

Beatriz Cortázar

Ana Ruiz

“Isabel Pantoja lleva mucho tiempo en sequía"