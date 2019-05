El torero Antonio Ferrera se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Badajoz tras sufrir una caída al río Guadiana desde un puente a gran altura. No es la única mala noticia del mundo del toro durante esta semana. Fran Rivera sufrió una grave cornada en en la zona de los genitales durante su última corrida de toros en beneficio de la investigación del Síndrome Down que se celebró en Granada. Aunque el caso de su compañero es muy distinto, ya que no fue en la plaza donde ocurrieron los hechos. Fueron los bomberos quienes le rescataron sobre las 7 de la mañana. Ferrera padecía síntomas de hipotermia, además de sufrir un ataque de ansiedad debido al susto. Y es que al parecer, esta caída no habría sido accidental, por lo que sus familiares y amigos más cercanos están muy preocupados. A pesar de todo, el diestro se encuentra estable y su vida no corre peligro.

La caída se produjo en una de las zonas con más profundidad del río Guadiana, y los bomberos tuvieron que rescatarle bajo el Puente de la Autonomía. A pesar del golpe contra el agua, Ferrera estuvo consciente en todo momento.

Este incidente podría impedir que continuara con normalidad la temporada. Después de torear dos días en la Feria de Abril de Sevilla, el extremeño tiene tres tardes cerradas en la Feria de San Isidro de Madrid, en la plaza de toros de Las Ventas, la más exigente pero que más ha valorado su forma de torear desde que comenzó.

Aunque este no es el primer problema físico al que se enfrenta. La vida profesional de los toreros está marcada, en muchas ocasiones, por cornadas que obligan a los toreros a cancelar sus citas con el público. Antonio tuvo que acabar la temporada de forma precipitada en 2015 tras sufrir una fractura en le brazo izquierdo. Esta situación le provocó un gran bajón psicológico del que se recuperó cuando reapareció en 2017.

Su amigo y compañero Miguel Abellán ha querido mandarle todo su apoyo a través de las redes sociales. "Amigo, compañero y MAESTRO. Te admiro, te respeto y te quiero mucha fuerza ANTONIO FERRERA

", ha escrito el torero en su cuenta de Instagram.