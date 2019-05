A Omar Montes se le cae la baba con Mónica Hoyos, y ella, como todo hijo de vecino que se siente halagado, está encantada. Como diría la mismísima Isabel Pantoja, ¡aquí saltan chispas! Es quizá la pareja más inesperada y esa que jamás habríamos imaginado, ¡¿Omar Montes y Mónica Hoyos?! Pues así de caprichoso es el destino (o el interés, que ya muchos critican que esto no es más que una estrategia) y a nosotros, que nos encanta el amor, pues nos tienen fascinados. Desde aquí decidimos creernos este 'shippeo', que podría llamarse algo así como los 'Omoni' o 'Monar', quién sabe lo que les deparará la isla... Os estaréis preguntando qué está pasando, pues bien, es que Omar Montes ha dado al 'ON' en su misión conquista, y va con todo.

El cantante ha confesado a sus compañeros su atracción por Mónica Hoyos, de hecho Fabio se ha convertido en uno de los intermediarios, celestinos, de la pareja. La propia Mónica ha comentado con él que "me cae muy bien, me llevo genial con él y me encanta que me de cariño".

Así que Omar no ha dudado en proponerle una cenita romántica solo para dos... ¿Aceptará el programa? Ahora sí, el cantante cree que quizá debería pedirle permiso a Carlos Lozano, aunque Mónica tiene claro que "no le va a molestar". ¿Habrá cena o no habrá cena? Ella está dispuestísima, sobre todo cuando Omar le ha dicho que puede acabar con un buen masaje, ¡madre mía aquí hay tema que te quemas!

Y si algo tiene Omar, aunque no lo parezca, es un lado dulce, pero dulce, dulce casi empalagoso, y ha querido sorprender a su conquista regalándole una joya. Una joya, eso sí, creada por él mismo, que en los Cayos Cochinos diamantes no es que haya precisamente. Le ha regalado un collar de caracolas con intento de poema incluido: "Es tan precioso como tú. Te he regalado esa caracola para decirte que de toda la isla eres la chica que más mola". ¡Y ella se ha derretido!

¿Acabará esto en romance? Desde luego ambos parecen estar más que dispuestos, aunque Omar para no asustarla se lo ha dejado claro: "Tampoco es que nos vayamos a casar pero para conocernos mejor".