Alejandro Albalá ha acudido este sábado a 'Viva la vida' para hablar de su actual situación sentimental. El joven ha comenzado su entrevista hablando sobre su tormentosa relación con Sofía Suescun. El joven ha confesado que ya no está enamorado de Sofía, pero que sigue sintiendo un cariño muy grande a la ganadora de 'Gran Hermano 16' a pesar de que algunos crean que no debería ser así. "No hay nada, no hay sentimientos, he hecho borrón y cuenta nueva. Lo único que le deseo es que sea feliz, si lo es comprándose un Porsche o un Ferrari, que lo sea", comentaba Sofía a través de un vídeo que le han puesto en el programa.

"Ahora mismo no podría contestar si volvería o no con Sofía. Es una pregunta a la que no puedo contestar ya que no sé lo que pasará dentro de un año", ha confesado Alejandro debido a qué nunca se sabe lo que puede pasar en la vida y que no se puede cerrar ninguna puerta. Respecto a si está enamorado o no, el joven ha sido claro. "Estoy soltero, ahora mismo no tengo ganas de enamorarme", ha confirmado el joven desmintiendo una posible ilusión de la que se ha rumoreado en las últimas semanas.

Respecto a si ha tenido algo o no con Candela, compañera de 'GH DÚO', Alejandro Albalá se ha mostrado muy claro: "No, a Candela no la he visto desde que he salido del reality. En la Feria de Abril sólo estuve con Antonio Tejado".

¿Se peleó con un ex de Sofía Suecun en la Feria? El joven ha contado su versión sobre el encontronazo. Según ha confesado Alejandro, el "noviete" de Sofía le saludó y a él no le sentó bien que un tío que habló mal de él venga a hablarle de esa manera, peor que no le echaron de ninguna caseta. Se lo pasó muy bien en la Feria y no hubo más que palabras con este joven.

"Por Isa Pantoja no siento nada. No he hablado con ella desde que dejamos la relación", ha dicho Alejandro sobre su relación con la hija de Isabel Pantoja. Sobre si la ha demandado o no, el joven ha dicho que no le gustó nada una portada en la que la hija de la tonadillera lo puso fino.

"Con Isa era una obsesión malísima, de la única mujer que me he enamorado en mi vida es de Sofía Suescun", ha confesado Alejandro Albalá ante las preguntas de los colaboradores del programa 'Viva la vida'.