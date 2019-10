No hay nada como tener la libertad de cambiar de trabajo si algo del tuyo no te gusta, ¿verdad? Pues eso mismo pasa también, aunque no lo parezca en Hollywood, y es que los caminos profesionales de nuestros actores y actrices son, a veces, inescrutables, sobre todo ahora que nos hemos enterado de que una ex 'chica Disney' ha dejado la cadena de Mickey Mouse para protagonizar películas de cine para adultos. El porno de toda la vida, vamos. Y además es una de las caras más reconocibles por su papel en 'Yo y el mundo': hablamos de Maitland Ward.

La buena mujer, a sus 42 años, ha decidido que, a pesar de que sus papeles eran siempre los de chica tímida e introvertida, no quiere tener nada que ver con la imagen que proyectaba, así que se ha ido al extremo opuesto con una película dirigida por la veterana actriz porno Kayden Kross, 'Drive': "Leí el guión y pensé: 'Esto está muy bien escrito'. Mi personaje es muy diferente a todo lo que he hecho hasta ahora", afirmó. Estamos seguros de que sí. Desde luego.

Para los fans de Maitland (casi 800.000 en Instagram, nada menos), quizá, este movimiento profesional no les pille de sorpresa: la actriz ha sido siempre muy dada a mostrar tanta carne como la censura de Instagram le permita, y sus antiguos compañeros de Disney (que tan vez también se lo veían venir) le han "enviado toneladas de apoyo" en su nueva andadura.

No es la primera que lo ha hecho

La artista no cree para nada que el hecho de hacer porno vaya a acabar con su carrera profesional, y tiene motivos para pensarlo: la también actriz Bella Thorne se pasó al porno hace un tiempo (aunque en su caso fue como directora), las marcas se la rifan y no le falta el trabajo.

Al menos, Ward es una de las que mejor ha salido de la factoría Disney: todos recordamos el volantazo de Miley Cyrus hacia lo más vulgar; los problemas de drogas, alcohol, anorexia, bulimia y depresión de Demi Lovato o la caída en picado de Britney Spears y Lindsay Lohan hace unos años. Bien mirado, quizá Maitland sea una de las que mejor amueblada ha tenido la cabeza...