Nueva movida monumental en el plató de ‘Sálvame’. En esta ocasión protagonizada por Rafa Mora y Mila Ximénez y todo por culpa, ni más ni menos, que de un pinganillo. Sí, cómo lo leen, por culpa de ese microaparato que llevan algunos presentadores o colaboradores en el oído para recibir órdenes de dirección. Al parecer, Rafa, hace unos días, lo llevaba por primera vez y Mila, en vez dejarlo pasar, lo recalcó en voz alta insinuando que esa tarde todo lo que salía por la boca del valenciano era porque se lo decía el director. Para qué queremos más… Rafa, que tampoco se calla ni debajo del agua, se puso como una fiera y le soltó a su compañera: “Mira, Mila, el otro día cumplí 36 años y a mí no me la vais a pegar ni tú ni Belén -refiriéndose a la Esteban, que también estaba allí-. Cuando he hablado de Terelu os habéis puesto a rajar por lo bajo como dos alcahuetas porque llevaba pinganillo”.

Mila, que no estaba dispuesta a que su compañero le hiciera semejante acusación, se levantó de su sitio, y dirigiéndose a él, le soltó: “Eso no te lo voy a permitir. Eres irreverente, maleducado y grosero. Y alcahueta lo serás tú. Eso es faltar el respeto”. Y continuó explicando su versión de lo que había pasado: “Yo estaba hablándole a Belén al oído. He mirado a Lydia y, como la conozco, he imaginado que estaría pensando que estábamos hablando de ella. Le he visto la cara mal. Y ha sido entonces cuando le he dicho a Lydia que estábamos hablando del pinganillo de Rafa”.

Rafa, por supuesto, no se lo creyó pero no le quedó otra que terminar callándose porque Paz Padilla, que ese día presentaba el espacio, cambio de tema. Ésta no es la primera vez que Rafa Mora y Mila se enzarzan. Lo han hecho desde que el valenciano se ganó una silla en el plató de ‘Sálvame’. Pero también es cierto, que Mila, en alguna ocasión también ha protegido a su compañero. Sin ir más lejos, días después de que se produjera esta enfrentamiento. Durante un momento de la tarde, la ex de Santana soltó que tenía una bomba de Rafa pero que tenía que verla y comentarla con su director. Se trataba de un audio cuyo protagonista era el valenciano. Una vez escuchado, Ximénez dijo que por ella no vería la luz. “No quiero hacer daño a Rafa porque esto responde a una verdadera traición a su intimidad”.