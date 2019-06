Siempre hay un momento en el que uno dice: ¡tierra trágame! Y nuestros famosos no se iban a librar de él. Y sino atención a la protagonista de esta semana de nuestra sección de los horrores. Se trata de la cantante Pink. Que sí, que sabemos que su rollo es súper rockero. Por eso pasamos por alto el gesto de los cuernos en plan ‘heavylorro’, pero ese bruxismo es innecesario para posar, ¿no? Vamos, que lo normal en estos casos es sacar la lengua, como mucho, o sonreír, que así uno sale mucho más favorecido en las fotos. A ver si Pink nos lee y corrige las formas para la próxima… Pero ella no ha sido la única que esta semana se luce… Lily Allen, Maisa Tomei, Jaden Smith y Lupita Nyong´o tampoco salen muy bien parados. Y si no paséate por esta galería de fotos y compruébalo por tu cuenta…

La cantante británica de pop Lily Allen le pone muy poquitas ganas a lo de posar en un photocall. Hemos visto a tortugas sacar la lengua con más ganas que ella...

Algo se le ha olvidado a la actriz de ‘El inocente’ Marisa Tomei. Dudamos entre: a) echarle comida al gato; b) desenchufar la plancha o c) coger las zapatillas planas de recambio para la ‘afterparty’.

El hijo de Will Smith, Jaden, se toma tan en serio su trabajo (además de ser actor, también es rapero), que en lugar de caminar él prefiere llegar a los sitios rapeando. Eso o está calentando para adoptar la posición de la grulla...

Lupita Nyong’o se ha plantado sin pensárselo dos veces una especia de chubasquero transparente con pinchos. A ver quién tiene lo que hay que tener para darle un abrazo a ésta.