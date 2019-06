Verdeliss entraba a la casa de 'GH VIP 6' embarazada de su séptimo hijo. Fue en Guadalix donde descubrió, en compañía de su marido, el sexo del bebé. Tras conocer que esperaban una niña decidieron llamarla Miren. La pequeña nacía el 31 de enero de manera prematura, pero pese a todas las complicaciones madre e hija salieron adelante. Con siete hijos, la vida de la influencer y su marido, Aritz, es un no parar, y así lo muestran en su canal de Youtube, donde incluso han compartido los partos. La pareja muestra su día a día con total naturalidad, aunque tanto exponer su vida también les ha traído algún quebradero de cabeza por los comentarios que se suceden.

En este caso, Verdeliss ha sido cuestionada por su cuerpo. Una fotografía ha hecho saltar todas las alarmas por una supuesta tripita un tanto sospechosa. Sus seguidores han especulado acerca de un posible bebé a bordo, el cual conformaría el número 8, y los comentarios no han gustado nada a la vasca. Acallando toda clase de rumores, la youtuber ha dado una lección a todos los internautas vía Instagram: "Aviso para navegantes. No, no viene el bebé 8. Lo que aparece en la foto es un cuerpo normal, y, obviamente, tampoco soy plana. El vestido es bonito, pero no favorece".

Así, Verdeliss se une a la reivindicación por los cuerpos normales. La respuesta de la exconcursante de 'GH VIP' ha sido muy aplaudida y ha agradecido las muestras de cariño recibidas. Cada vez son más las mujeres que reivindican un cuerpo normal, rechazando los estereotipos y cánones de belleza. Cada mujer es única, y todos los cuerpos pueden ser bonitos. Las famosas están muy concienciadas y tras dar a luz a sus hijos muestran sus cuerpos al natural, hinchadas a causa del embarazo, y luchan para que se vea como algo normal.