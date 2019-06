El ataque de ansiedad que Isabel Pantoja vivió en ‘Supervivientes 2019’, el cual ella justificó explicando que su estancia en el reality le está recordando a su paso por la cárcel, ha puesto el foco en los posibles traumas que la tonadillera pudiera estar arrastrando. Como la gran mayoría de artistas, Isabel tiene rituales y manías, tanto antes de salir en el escenario como en su día a día, lo que no queda tan claro es si todos estos han surgido a raíz de su estancia en prisión. ‘Sábado Deluxe’ ha querido arrojar luz sobre esta cuestión preguntando a dos personas que conocen a la artista: Poty y Antonio Rossi.

Telecinco

El coreógrafo, que ha trabajado muchas veces con ella, explicó cómo se comporta antes de ofrecer un concierto. “Es de una concentración extrema antes de salir al escenario, hace todo un rito. Afortunadamente, he trabajado mucho con ella y puedo decir que tenemos una buena amistad. Y siempre me ha llamado la atención el rigor y la disciplina que tiene antes de salir al escenario”, dijo al ser preguntado por María Patiño.

“Aparte de, como la gran mayoría de folclóricas, tener sus vírgenes y demás, en ese momento de recogimiento no puedes hablar con ella hasta que pisa el escenario. Además, se comporta como un témpano de hielo”, añadió. “Eso es muy normal entre artistas, pero eso no tiene nada que ver con el ataque de ansiedad que le ha dado en ‘Supervivientes’”, apuntó Rosa Benito. A su vez, Poty indicó que Pantoja tiene una manera de comportarse diferente cuando está en presencia de su madre: “Cuando ha estado alguna vez su madre presente, doña Ana, la he visto convertirse en un ser terrenal, en una niña… Cuando está con su madre es como si no existiera la megaestrella que es”.

Telecinco

Lydia Lozano fue un paso más allá y recordó que siempre se ha rumoreado que Isabel Pantoja es una persona que se acuesta tarde y que necesita pastillas para dormir. Unas sospechas que Antonio Rossi corroboró recordando la experiencia que vivió un conocido suyo que trabajó para la tonadillera antes de que entrara en prisión. “Tengo un amigo que estuvo un tiempo trabajando con Isabel Pantoja cuando vivía en La Moraleja. Le pusieron en el sótano, en una habitación que no tenía ventanas. Él salió de allí diciendo que hacen una vida completamente diferente al resto. Se acuestan tardísimo, se levantan tardísimo… Ella tomaba pastillas siempre para dormir. No le gusta estar con la luz apagada, no le gusta la oscuridad, no le gustan las puertas cerradas…”, desveló el periodista.