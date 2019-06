¿Hay un 'baby boom' en 'Sálvame'? Después de que Kiko Hernández haya anunciado que Raquel Bollo podría estar embarazada, quien se ha hecho el test de embarazo ha sido su amiga y compañera Anabel Pantoja. Ha sido una de las Mellis quien ha dado la información a Hernández. Según le han contado, durante el cumpleaños de Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, la sevillana habló de que estaba embarazada. Algo que Raquel no ha tardado ni medio segundo en desmentir. Incluso, se ha ofrecido a hacerse un test de embarazo en directo para zanjar las posibles dudas. Un gesto que han aplaudido sus compañeros. “No estoy embarazada, pero si lo estuviera, lo diría sin problema. No lo ocultaría”, ha dicho. Sin embargo, luego ha reculado y finalmente no ha sido Bollo quien se ha metido en el baño para hacerse el test, ha sido ¡Anabel Pantoja!

La colaboradora que va a pasar por al altar en poco tiempo con su novio Omar Sánchez, ha creído una buena idea proponerse como voluntaria para utilizar ese test de embarazo. En cuanto ha dicho que sí, Anabel, acompañada por Kiko Hernández y Carlota Corredera han salido pitando a los baños de Mediaset para comprobar si tendremos que dar la bienvenida a un nuevo Pantobebé.

Telecinco

Carlota ha ejercido como maestra de ceremonias diciéndole a Anabel qué tenía que hacer, parecía que la sobrina de la tonadillera no había visto un 'predictor' en su vida. Mientras Kiko y Carlota esperaban fuera, Anabel hacía lo propio dentro del baño, aunque le ha costado porque no tenía ganas. La presentadora le ha advertido: "Hace cuatro años me hice uno, y a los nueve meses tenía a mi hija".

Telecinco

Después de esperar un tiempo más que prudencial, parece que el test no ha arrojado datos claros y por eso se ha decidido que Anabel tendrá que volver a hacerlo. Al parecer, no lo ha hecho como debería...