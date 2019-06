Que alguien deje embarazada a su pareja es de lo más normal, lo más sorprendente se produce cuando alguien deja embarazada a su expareja… Al parecer, esto es lo que le ha pasado al rapero Chris Brown, quien no hace más que salir de una polémica para meterse en otra. Según varios medios estadounidenses, como E! News o US Weekly, el rapero, que cortó hace unos meses con la modelo e influencer Ammika Harris, habría seguido manteniendo relaciones con ella, y en una de estas, pues plantó la semillita. ¿Que dónde está el drama? Pues en que Brown no estaba precisamente soltero cuando ocurrió la comentada gestación…

Hasta que se destapó el supuesto embarazo, que ninguno de los dos implicados ha confirmado o desmentido, el cantante estaba saliendo con la también modelo e influencer Indra Marie, la cual no se habría tomado muy bien la ‘feliz’ noticia y decidió mandarle a paseo.

Cabe recordar que Chris Brown ya tiene una hija de 5 años, Royalty, nacida de la relación que mantuvo con Nia Guzmán. Y mira, el muchacho será todo lo díscolo que quieras, pero, al menos de cara a la galería, es un padrazo y se desvive por su primogénita, con la que posó para la portada de uno de sus discos. ¿Será tan buen padre con su presunto segundo hijo?

La noticia de la futura paternidad de Chris Brown se produce después de que el cantante diera mucho de qué hablar con su última excentricidad: comprarse un Lamborghini que cambia de color. Para conseguir este efecto le han aplicado al bólido una compleja trama de vinilos que hace que la carrocería pueda ir variando entre cinco tonalidades. ¿Que quieres el coche rosa? Pues rosa. ¿Que te cansas y otro día lo quieres verde? Pues verde.

Cabe recordar que Chris Brown, quien saltara a la fama en nuestro país por haber sido declarado culpable de maltrato a su expareja, la cantante Rihanna, está siendo investigado en París por una presunta violación ocurrida en el hotel Mandarin Oriental la noche del 15 de enero. La demandante es una joven de 24 años, la cual alega que fue atacada por él, su guardaespaldas y un amigo de la familia. Después de prestar declaración y negar los hechos, el artista fue puesto en libertad sin cargos ante falta de pruebas concluyentes. Pese a ello, la investigación sigue en marcha.