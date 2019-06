Oriana Marzoli acaba de colgar un nuevo episodio en su canal de Mtmad, ‘Algo pasa con Oriana’. En él, la joven habla de su gran amiga Violeta Mangriñán, destacando lo bien que lo está haciendo en el reality y alegrándose por la relación que mantiene con Fabio Colloricchio. “Este capítulo va a ser un poco la preparación para ir a ‘Tierra de nadie’. Aunque sabéis que soy colaboradora desde hace muchos años, la verdad es que me considero la defensora oficial de Violeta porque me nace. Aparte de porque sea su amiga, considero que todo lo que hace está bien”, dice mirándose a un espejo. Al ver que está mal maquillada, corta su discurso para retocarse un poco. “Yo me maquillo solita en casa, no dejo que lo hagan en Telecinco porque pienso que lo hago superbién”, comenta orgullosa de sus habilidades cosméticas.

Mtmad

Acto seguido, la venezolana aparece en su habitación y muestra sus dudas a la hora de elegir el modelito con el que se presentará en la gala. Uno de ellos, de lentejuelas, y el otro, una falda que piensa combinar con un top. De hecho, asegura que la falda es la misma que se puso para abandonar ‘GH VIP’, aunque nos parece un poco extraña su afirmación al tener en cuenta que lleva la etiqueta puesta…

Centrándonos en su opinión sobre Violeta y su relación con Fabio, Marzoli se muestra contentísima por haber podido conocer a la madre del italiano. “Me ha dado bajón al conocer a la madre de Fabio. Me encantó escucharle decir que ella no es quién para juzgar a nadie. Estuvimos mucho tiempo hablando de las relaciones y me dijo que no es la típica suegra de entrometerse en las relaciones de su hijo. Ella tan solo quiere la felicidad de Fabio. Me ha encantado escuchar eso, ojalá todas las suegras fueran igual”, se lamenta.

Mtmad

Sobre el papel de Violeta en la isla, asegura que no podría estar haciéndolo mejor. “No puedo estar más orgullosa de su paso por la isla. Yo la vacilaba con que no iba a aguantar nada”, expone. “Psicológicamente creo que es mucho más fuerte que yo, aunque también tiene la suerte de tener un apoyo muy grande en su pareja. Cuando te enamoras en un reality es un incentivo brutal. Tienes un hombro donde llorar, alguien que te dé un abrazo cuando lo necesites…”.

“Espero que sea feliz y ojalá le dure muchísimo. No sé si es porque estoy un poco sensible, pero he llegado a llorar viendo sus vídeos. Creo y confío mucho en esta relación porque veo a Fabio muy pillado por ella”, continúa diciendo. “No sé si es porque estoy carente de eso. Yo, en su momento, tuve una relación parecida con Tony Spina y su familia, me querían como si fuese una hija. Echo mucho de menos tener una relación en la que sus padres me quieran y sepan que soy lo mejor para su hijo. Yo no resto, siempre sumo en una relación”. Tras echarse flores sobre lo buena novia que es, la ‘viceversa’ confiesa la pelusilla que tiene por la relación de Violeta: “Ojalá tuviera una relación como la suya. Estoy muy feliz por ella”.

Mtmad

Además, Oriana lee un mensaje que le ha escrito a Violeta para que lo lea una vez salga del reality. “¡Gorda! Justo estaba viendo vídeos de los que salen en Instagram tuyos y estaba subiendo uno a la historia para que te salven. ¡Y que sepas que te echo un montón de menos! ¡Que lo estás haciendo INCREÍBLEMENTE BIEN! ¡Cuando te veo con Fabio me haces muy feliz y deseo de corazón que ganes!”, reza su escrito. ¡Pero qué bonita es la amistad!

“Es la primera vez que tengo a alguien que aprecio dentro de un reality que comento. Estoy muy implicada. Me hace mucha ilusión, tengo ganas de abrazarla cuando la veo llorar”, comenta antes de emocionarse. Pero cuando parece que va a arrancar a llorar, cambia el gesto y se lamenta por las críticas que está recibiendo en redes sociales. “Los fans de Dakota me quieren linchar por la calle”, asegura. “El peloteo que le hacen a la Pantoja me apesta. Eso sí, cuando la veo emocionarse recordando a Paquirri, empatizo con ella”, sentencia.