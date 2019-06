Hay personas a las que se las conquista por el estómago y luego hay otras, como Chabelita, a las que parece que para camelárselas hay que saber cantar. Bueno, lo de saber es mucho decir, con que cantes le vale. Tras tener un roneo con Christopher ('¿Quién quiere casarse con mi hijo?'), al que conoció en 'Supervivientes' y que sacó un single en 2016, y salir con Omar Montes, que se presenta como un importante cantante internacional de reggaeton; llega al mundo de la música el actual yerno de Isabel Pantoja: Asraf Beno.

El modelo y representante español en 'Mister Universo 2018' debuta como cantante y nosotros nos colamos en rodaje del videoclip de su single, con el que le hará la competencia al mismísimo Kiko Rivera, que también aspira a convertir sus canciones en el temazo del verano. Allí, Asraf nos ha revelado de dónde le viene esta faceta musical. "Me he animado a cantar desde que existe esto del 'autotune'. Es un temazo y está currado, pero no tengo la mejor voz", confesaba el nuevo cantante, que sentenció que el paso definitivo para cantar lo dio cuando "escuché cantar a Omar (Montes)".

Eso sí, el modelo ha dejado claro que no tiene ningún problema con el ex de su novia, aunque no le ha hecho mucha gracia su acercamiento a Chabelita durante la visita de esta a Honduras. ¡Dale al play y escucha sus palabras!

Aunque se rumoreaba que la hija de Isabel Pantoja aparecería en el videoclip, finalmente no lo hará y Asraf cuenta el sorprendente motivo...