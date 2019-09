Después de conocerla en persona, no nos extraña que esta joven cordobesa de solo 22 añitos se haya alzado con el título de Miss World Spain 2019 durante el certamen de belleza celebrado en Melilla, este pasado mes de agosto, tras competir con otras 51 candidatas entre las que estaba Marta López, novia de Kiko Matamoros. María del Mar Aguilera está ya preparándose a conciencia para llevarse la corona de Miss Mundo 2019, el próximo 16 de diciembre en Londres. Y confiamos mucho en ella porque es bella por fuera pero lo es más por dentro.



Ana Ruiz

María del Mar, con camisa de Sarah Chloe, 39,90 €; falda lápiz, de Adolfo Domínguez, 128 €; botines, de Azarey, C.P.V; pendientes, de Zara, 12,95 € y cinturón plateado, de Hannibal Laguna, C.P.V.

Cuéntame. ¿Quién es María del Mar Aguilera?

Soy una persona natural, sencilla, disfrutona, muy inquieta… Adoro ser yo misma y nunca trato de esconderlo.

¿Qué sentiste cuando te nombraron Miss World Spain 2019?

Sinceramente, no recuerdo prácticamente nada porque minutos antes de que me nombraran, en el auditorio ya gritaban mi nombre y no sabía por qué. Empecé a emocionarme muchísimo. No esperaba ganar.





¿Cómo surgió la oportunidad de representar a tu tierra?

Me lo propusieron vía Instagram. Pensé que era una inocentada. Quedaban tres días para el día de los Inocentes, todo cuadraba. No me lo creía.

Pero antes ya habías hecho tus pinitos como modelo…

Me llamaban para trabajar como modelo en Marruecos. Allí hice videoclips, desfiles…



Con vestido estampado leopardo, de Silvian Heach, 226 €; botas, de Adolfo Domínguez, 288 €; pendientes, de Cossy, C.P.V.

Eres licenciada en Psicología.

Este año acabé la carrera y he estado asistiendo como voluntaria en un centro de personas con trastorno bipolar.

¿Cómo ha sido la experiencia?

Preciosa. Las enfermedades mentales fue lo que más me atrajo de la Psicología. Es una enfermedad muy común y me da pena que apenas tenga visibilidad.

¿Quieres ejercer como psicóloga o prefieres enfocar tu carrera en el mundo de la moda?

No descarto ser psicóloga en un futuro pero ahora mismo me apasiona el mundo de la moda. Esa parte que tengo de formación la aplico día a día. Desde que me levanto hasta que me acuesto, si tengo la posibilidad de hacerle a alguien algo más fácil, lo hago.

¿Qué tal la relación con las compañeras del certamen?

Impresionante. Me he encontrado niñas buenísimas, a día de hoy sigo manteniendo relación con ellas. Es una de las cosas que más he disfrutado, el compañerismo que ha habido.

¿Con quién has tenido más feeling?

A las que más cariño guardo son a Miss Granada, Rosa; Miss Guadalajara, Leticia; y Miss Navarra, Sara.



La modelo con vestido largo de flores, de Hannibal Laguna, 2.980 €; botines, de Azarey, C.P.V; pendientes, de Coosy, C.P.V.

¿Y con la novia de Kiko Matamoros, Marta López, cómo te llevabas?

Muy bien. Su situación me da mucha pena porque es una niña súper natural y sencilla. Me llevé genial con ella y me da mucha pena todo lo que están diciendo. No hubo favoritismos. Incluso ella tuvo problemas por ser novia de quien es, porque Kiko estaba alojado en el hotel y ni siquiera iba a comer o desayunar por no entorpecernos a nosotras.

¿Crees que le benefició ser la novia de Kiko Matamoros o le perjudicó?

Ella misma lo dijo, creía que le había perjudicado. A ella se la trató como sin ser “novia de”. Dentro del certamen era una más. Era Marta, una chica sencilla.

Tú crees que no hubo tongo.

No. Ella llegó a esa posición porque lo merecía. Hizo todas sus pruebas bien y gracias a su proyecto final quedó entre las finalistas.

A Marta le preguntaron sobre la enfermedad que erradicaría y contestó “el mal”, ¿qué te pareció la respuesta y qué hubieses contestado tú?

Su respuesta la veo creativa y personal. Yo hubiese respondido el cáncer o el alzheimer.



Con gabardina y falda de Pedro del Hierro, 269 € y 129 € respectivamente; jersey camel de cuello alto, de Zara, 19,95 €; botas de Adolfo Domínguez, 288 € y pendientes de Parfois 15,95€.



¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y quién te lo ha dado?

Mis padres y mi hermano, que es mi guía. Mi madre me dice que actúe desde el corazón y sin hacer daño a nadie. Es mi mantra. Y mi padre es un luchador. Todo lo que ha logrado me ha hecho ver que con esfuerzo, constancia y amor, se puede.

¿Cómo te cuidas?

Practico deporte a diario y mi alimentación es sana. Mi abuelo tiene un huerto, gallinas... Como casi todo ecológico. Pero tampoco me privo de nada.

Sé que tus hobbies son cocinar, jugar al tenis, dibujar, esquiar, viajar... Eres súper activa.

Sí. Me encanta viajar y dibujar. De pequeña dibujaba retratos, luego me pasé a ilustración de moda... ¡Y cocinar! Es mi momento de relax. Me gusta muchísimo cocinar porque adoro comer, así que todo lo que pueda preparar para luego comérmelo...

He leído que tienes pareja. ¿Te apoya al 100% en esta aventura?

Sí, tengo pareja desde hace casi cuatro años. Me apoya en todo lo que hago al 100%.



La modelo con un abrigo fucsia, 109 €; jersey camel de cuello alto, 19,95 €; pantalón, 39,95 € y pendientes, 12,95 €. Todo de Zara.

No hay ningún novio que haya sobrevivido a ningún reinado. ¿Tienes miedo?

¿En serio? ¡No puede ser! Mi novio es una persona que encaja realmente conmigo. Para trabajar en este mundo no puedes ser muy celoso y él no es nada celoso.

¿Estuvo contigo en Melilla durante el certamen?

Vinieron él, nueve amigas, mis padres… Todos a apoyarme.

¿Cuál es tu mayor defecto y tu mayor virtud?

Soy algo despistada. Y mi mayor virtud es la humildad.



La modelo, con un vestido de cebra, de ba&sh, 320 €; botines, de Zara, 39,95 € y pendientes, de Zara, 12,95 €.

En el certamen dijiste que viajarías a la época de tus abuelos, en la que “no se miraban las pantallas de móviles” y que “salir a la calle era socializar y hablar”. ¿Las redes sociales son las culpables?

Me da pena lo que ocurre con ellas. Están machacando las relaciones entre las personas, el contacto con la gente ya no es igual, desgraciadamente. Son como una dinamita, lo mismo construyen que destruyen.

¿Eres feminista?

Por supuesto. A pesar de que digan que los certámenes de belleza no son feministas, hay certámenes de hombres y de mujeres.



María del Mar lleva vestido dorado bordado de lentejuelas, de Hannibal Laguna, 2.970 €; botines de Zara, 39,95 € y pendientes de Parfois, 15,95 €.

